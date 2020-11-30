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  • Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

30 ноября 2020, 18:31
34

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему посоветовал Александру Соболеву перейти в «Спартак».

— Приходилось слышать, ты помог «Спартаку» с подписанием Соболева из «Крыльев». Вы так хорошо общались?

— Я всегда ему подсказывал, тем более на первых сборах, когда он только приехал в «Крылья». Потом уже он спрашивал совета, говорил, что есть несколько вариантов, в том числе и «Спартак».

— Он пришел к тебе и сказал: есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?

— Вроде того. Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы «Спартак». В «Зените» была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти.

Это мое отношение такое, что если ты в детстве не болел за ЦСКА и у тебя нет связанных с этих принципиальных моментов, то выбор в пользу «Спартака» очевиден. «Спартак» — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий клуб.

— Но Миллер говорит о том, что «Зенит» — самая популярная команда в России?

— Она самая популярная, да… В Петербурге.

  • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
  • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Соболев Александр
Комментарии (34)
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mamba9090909
1606750644
Спросили у кулика, какое болото самое лучшее.))))
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Синитсосит
1606750939
Бзденит думаю по популярности и втройку не входит, а популярность не зависит от цены клуба, их дорогих покупок и так далее, у болел есть принципы, традиции, а какая традиция у бзденита? покупать втридорого всех кого хотят, и судей в том числе, клуб без истории и своей молодежки, дно одним словом
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Kollljan
1606751184
Это слова неудачника, которого даже из свинарника выгнали.
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Евгений Агеев
1606752614
Даже в Питере есть группировки, которые гоняют за Спартак. А вот в Москве о фанатах Зенита я что то ничего не слышал.
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"supermax"
1606753547
без компаса можно понять где питер....небо красное
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Вомбат
1606754082
Дешевый прием -- вытащить какую-нибудь застарелую глупость про футбольную команду и топтаться на ней на радость хейтерам. Ну выдал Миллер желаемое за действительное 5 лет назад. Но он ведь не руководитель Зенита, и даже не футболный эксперт, он просто спонсор. Ему приятно так думать, он в Зенит деньги вкладывает. А мнение футбольной России ему в его мирке неинтересно.
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seth343
1606760069
У нас в провинции не одного не знаю, кто болеет за зенит.
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alp
1606765144
лишний раз убедился. что у футболистов мозг не больше наперстка...
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Дедуктор
1606788986
Комбаров, слухай сюда. И конспектируй. Великие клубы: Барса, Реал, Бавария, МЮ, Ювентус, Милан. Всё! Больше нету. В натуре. Свинарник в этом списке фигурировать никак не может. Свинарник - просто большой клуб. По размерам. Кроме кучки локальных внутренних титулов ничего за душой не имеет. Называть его народным - тоже дурной вкус. Это совсем не тот клуб - выходец из ДСО Спартак. Ныне это карманная игрушка олигарха,, в которой тусуется кучка международных авантюристов. Зенит и Краснодар, кстати, тоже никак не народные. Однако, в отличие от свинарника, Зенит пару евротитулов имеет. А на статус народной команды сейчас больше всего годен карпинский Ростов. Чтобы закрепить этот статус, нужно пару раз повторить успех бердыевского европохода. Это непросто, конечно. Но Ростову, хотя бы, половину денег свинарника и результат увидите.
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serppion
1606795803
Народной командой Спартак был, когда его поддерживали Промысловая кооперация, Общество профсоюзов. Другие команды, его главные конкуренты (особенно Динамо, ЦДКА, СКА, ЦСКА), на его фоне выглядели скурвившимися, ибо были на содержании у властных структур, крупных производств. Ушел Спартак под крыло Аэрофлота, Лукойла - стал обычным ведомственным клубом. Но уже не "народным"! Сейчас Спартак - просто игрушка в руках Федуна. Историю некогда очень популярного клуба надо знать!
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