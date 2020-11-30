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    Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему посоветовал Александру Соболеву перейти в «Спартак».

    — Приходилось слышать, ты помог «Спартаку» с подписанием Соболева из «Крыльев». Вы так хорошо общались?

    — Я всегда ему подсказывал, тем более на первых сборах, когда он только приехал в «Крылья». Потом уже он спрашивал совета, говорил, что есть несколько вариантов, в том числе и «Спартак».

    — Он пришел к тебе и сказал: есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?

    — Вроде того. Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы «Спартак». В «Зените» была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти.

    Это мое отношение такое, что если ты в детстве не болел за ЦСКА и у тебя нет связанных с этих принципиальных моментов, то выбор в пользу «Спартака» очевиден. «Спартак» — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий клуб.

    — Но Миллер говорит о том, что «Зенит» — самая популярная команда в России?

    — Она самая популярная, да… В Петербурге.

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
    • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1769

      Евгений Агеев 2 минуты назад

      Даже в Питере есть группировки, которые гоняют за Спартак. А вот в Москве о фанатах Зенита я что то ничего не слышал.

      0
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      Рейтинг: -1189

      зинет недоклуб 6 минут назад

      зенет обосаный только в питере и болеют за эту помойку дальше везде ненавидят зенет клуб лохов

      1
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      Рейтинг: +1985

      SIRIUS 2002 12 минут назад

      Не только в Петербурге...не только..

      0
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      Рейтинг: +2386

      Kollljan 25 минут назад

      Это слова неудачника, которого даже из свинарника выгнали.

      -1
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      Рейтинг: -717

      Синитсосит 30 минут назад

      Бзденит думаю по популярности и втройку не входит, а популярность не зависит от цены клуба, их дорогих покупок и так далее, у болел есть принципы, традиции, а какая традиция у бзденита? покупать втридорого всех кого хотят, и судей в том числе, клуб без истории и своей молодежки, дно одним словом

      1
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      Рейтинг: +2979

      mamba9090909 34 минуты назад

      Спросили у кулика, какое болото самое лучшее.))))

      2
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      Рейтинг: +526

      Вальдемар IV > mamba9090909 13 минут назад

      у жулика

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      Рейтинг: +19160

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      А Панов болеет за Спартак!!!...)))

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