Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему посоветовал Александру Соболеву перейти в «Спартак».

— Приходилось слышать, ты помог «Спартаку» с подписанием Соболева из «Крыльев». Вы так хорошо общались?

— Я всегда ему подсказывал, тем более на первых сборах, когда он только приехал в «Крылья». Потом уже он спрашивал совета, говорил, что есть несколько вариантов, в том числе и «Спартак».

— Он пришел к тебе и сказал: есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак»?

— Вроде того. Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы «Спартак». В «Зените» была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти.

Это мое отношение такое, что если ты в детстве не болел за ЦСКА и у тебя нет связанных с этих принципиальных моментов, то выбор в пользу «Спартака» очевиден. «Спартак» — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий клуб.

— Но Миллер говорит о том, что «Зенит» — самая популярная команда в России?

— Она самая популярная, да… В Петербурге.