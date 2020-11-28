Глушаков: «Ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

– То, что болельщики подчас меня где-то задевают, это только подстегивает, и такое в футболе всегда было и всегда будет. Стимул для меня больше тренироваться и сильнее огорчать этих «поклонников».

– А как вас задевают? Приведете примеры, когда это было глаза в глаза?

– В том то и дело, что ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо. Ни один! Если подходят, то в основном благодарят за чемпионский сезон. Могут еще сказать: «Денис, возвращайся в «Спартак», нам тебя не хватает».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

С командой он выиграл чемпионство и Суперкубок России.

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