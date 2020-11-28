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  • Глушаков: «Ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо»

Глушаков: «Ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо»

28 ноября 2020, 15:00
6

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

– То, что болельщики подчас меня где-то задевают, это только подстегивает, и такое в футболе всегда было и всегда будет. Стимул для меня больше тренироваться и сильнее огорчать этих «поклонников».

– А как вас задевают? Приведете примеры, когда это было глаза в глаза?

– В том то и дело, что ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо. Ни один! Если подходят, то в основном благодарят за чемпионский сезон. Могут еще сказать: «Денис, возвращайся в «Спартак», нам тебя не хватает».

  • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • С командой он выиграл чемпионство и Суперкубок России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1606566730
Просто не надо поворачиваться к людям жопой, и всё услышишь.
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Дедуктор
1606568387
Боятся. Дениска крутой. Помнится, Кантона за критику мог и с поля выбежать. Чтобы неразумному фанату челюсть сломать.
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Hektor 84
1606575295
Сомневаюсь что кто то из болел мог такое сказать типа возвращайся, нам тебя не хватает.
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Каратель помойников
1606580726
балабол,дешёвка,трепло... рассказал бы лучше как обоссамшись со стадиона бежал через чёрный ход с охраной...кто у него вью берёт? наверно такой же гнилой как шлюшаков журношлюх
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Plyash
1606584585
Приезжать надо было в Москву в те времена,когда танцевал лезгинку за Ахмат,вот бы уши у тебя до сих пор не отвяли.
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