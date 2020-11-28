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    Глушаков: «Ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

    – То, что болельщики подчас меня где-то задевают, это только подстегивает, и такое в футболе всегда было и всегда будет. Стимул для меня больше тренироваться и сильнее огорчать этих «поклонников».

    – А как вас задевают? Приведете примеры, когда это было глаза в глаза?

    – В том то и дело, что ни один болельщик «Спартака» никогда не высказывал что-то плохое в лицо. Ни один! Если подходят, то в основном благодарят за чемпионский сезон. Могут еще сказать: «Денис, возвращайся в «Спартак», нам тебя не хватает».

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • С командой он выиграл чемпионство и Суперкубок России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1141

      elessar arnor 1 час назад

      в е ба сос били сразу

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      Рейтинг: +2014

      Дедуктор 1 час назад

      Боятся. Дениска крутой.
      Помнится, Кантона за критику мог и с поля выбежать. Чтобы неразумному фанату челюсть сломать.

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      Рейтинг: +19101

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Просто не надо поворачиваться к людям жопой, и всё услышишь.

      0
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      Рейтинг: +11225

      alarm 2 часа назад

      хм. а про дениса голунова забыл? который выскочил на поле и дал ему по рылу в здатом матче хряки-рапид! видать, хорошо двинул, раз у рыла провалы в памяти))

      5
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      Рейтинг: +22192

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Даже кумир "народных" признаёт , что им ссыкливо в лицо что-либо сказать .

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