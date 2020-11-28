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  • Глушаков – о Кокорине: «Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый»

Глушаков – о Кокорине: «Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый»

28 ноября 2020, 13:31
4

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».

– Кокорин принесет пользу «Спартаку»?

– Саша – хороший футболист. Именно так – хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом.

Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.

  • Кокорин в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в девяти матчах.
  • Летом клуб заключил с форвардом контракт по схеме «3+1».
  • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Taps
1606570446
Сказанул как в лужу пёрнул. Уголовник должен сидеть ...
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Снег
1606571782
Букву ЁЁЁЁЁЁЁ никто не убирал из русского алфавита. Авторы бомбардира, если вы не хохлы, будьте грамотными, пока вас ещёёёёёёёёёё читают...
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Maga Ingush
1606572256
В сети вспомнили глупейший привоз Черчесова в 1994 года, в рейтинге бундеслиги он занял 5 место из 10) прикольный момент
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komarinskiy
1606579219
Добро и отзывчиво устроил драку
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