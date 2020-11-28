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    Глушаков – о Кокорине: «Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».

    – Кокорин принесет пользу «Спартаку»?

    – Саша – хороший футболист. Именно так – хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом.

    Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.

    • Кокорин в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в девяти матчах.
    • Летом клуб заключил с форвардом контракт по схеме «3+1».
    • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      Maga Ingush 31 минуту назад

      В сети вспомнили глупейший привоз Черчесова в 1994 года, в рейтинге бундеслиги он занял 5 место из 10) прикольный момент

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      Рейтинг: +134

      Снег 39 минут назад

      Букву ЁЁЁЁЁЁЁ никто не убирал из русского алфавита. Авторы бомбардира, если вы не хохлы, будьте грамотными, пока вас ещёёёёёёёёёё читают...

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      Рейтинг: +588

      Taps 1 час назад

      Сказанул как в лужу пёрнул.
      Уголовник должен сидеть ...

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