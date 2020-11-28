Глушаков – о Кокорине: «Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».

– Кокорин принесет пользу «Спартаку»?

– Саша – хороший футболист. Именно так – хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы все талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом.

Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.

Кокорин в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в девяти матчах.

Летом клуб заключил с форвардом контракт по схеме «3+1».

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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