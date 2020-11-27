Гончаренко: «Почему клубы РПЛ не знают, что делать в еврокубках? Мы пожинаем плоды работы Бердыева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил точку зрения, почему клубы РПЛ не могут в текущем сезоне еврокубков одержать ни одной победы. Он считает причастным к этому Курбана Бердыева.

– Почему наши команды уже второй год не знают, что делать в еврокубках?

– Бельгия, Нидерланды – это то, к чему мы ближе. Может быть, из-за того, что от нас ушли такие футболисты, как Сейду Думбия, Халк, Аксель Витсель. Это тоже играет свою роль. Это были футболисты топ-уровня.

Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. Все хорошо оборонялись, и многие команды долгое время не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Многие команды сейчас пытаются это найти.

– Философия Бердыева и его успешные годы повлияли на всю РПЛ?

– Я считаю, что да. Да, его работа качественная. Под его были подобраны футболисты. Все исходило от системности обороны. Они завлекали в свои сети, а потом проводили контратаку. Всем приходилось на это реагировать. Маленькие клубы поняли, что можно хорошо обороняться и в каждом матче иметь шанс.