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    Гончаренко: «Почему клубы РПЛ не знают, что делать в еврокубках? Мы пожинаем плоды работы Бердыева»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил точку зрения, почему клубы РПЛ не могут в текущем сезоне еврокубков одержать ни одной победы. Он считает причастным к этому Курбана Бердыева.

    – Почему наши команды уже второй год не знают, что делать в еврокубках?

    – Бельгия, Нидерланды – это то, к чему мы ближе. Может быть, из-за того, что от нас ушли такие футболисты, как Сейду Думбия, Халк, Аксель Витсель. Это тоже играет свою роль. Это были футболисты топ-уровня.

    Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. Все хорошо оборонялись, и многие команды долгое время не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Многие команды сейчас пытаются это найти.

    – Философия Бердыева и его успешные годы повлияли на всю РПЛ?

    – Я считаю, что да. Да, его работа качественная. Под его были подобраны футболисты. Все исходило от системности обороны. Они завлекали в свои сети, а потом проводили контратаку. Всем приходилось на это реагировать. Маленькие клубы поняли, что можно хорошо обороняться и в каждом матче иметь шанс.

    • ЦСКА идет в группе Лиги Европы последним.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Бердыев на прошлой неделе дал понять, что готов вернуться к тренерской работе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии32
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      Рейтинг: +8930

      BRO_football 24 минуты назад

      Нет, мы сейчас пожинаем плоды работы Мудко, который считает, что лимит на легионеров это хорошо. Если в РПЛ ещё можно как-то играть командой, состоящей в большинстве из россиян, то в еврокубках та же команда просто дно.

      6
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      Рейтинг: +41135

      MaxRnD 33 минуты назад

      С условными "Бухаровыми, Полозами, Гранатами, Новосельцевыми, Терентьевыми и Гацканами" туркмен в разное время ухитрялся укладывать на лопатки Барселону, Интер, Баварию, Тоттенхем, Атлетико, Челси, Аякс и т.д. и в итоге оказался виноват в развале росфутбола ?

      Сие весьма эпично, Гончаренко выглядит, как обиженный и завистливый мальчик, который в силу своего скудоумия нашел "крайнего" в оправдание своей полной бездарности и очередном провале в ЕК ..

      5
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      Рейтинг: +2834

      raritet 39 минут назад

      Это понятно, что автобусный футбол не зрелищный. А кто мешает клубам играть не так как Бердыев. При чем здесь он. Сначала попробуйте на своем поле обыграть голландскую деревню. Хотя что это я ? И Здесь Бердыевщина. Это голландцы насмотрелись Бердыева и не дали армейцам забить ни одного гола.

      4
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      Рейтинг: +1136

      elessar arnor 1 час назад

      картофельный..человек контроль, химии и пр

      1
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      Рейтинг: +2928

      erma 1 час назад

      А я то думал, что у нас лимит виноват, тупые ленивые игроки, посредставенный клубный менеджмент и способность находить крутые отмазки.

      5
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      Рейтинг: +751

      Бестолковый 1 час назад

      Бердыев виноват в неудачах клубов РПЛ в еврокубках, - это нечто бредовое конечно. А вот то что Бердыева сгноили в месте с его Ростовом - это чистой воды правда. Бердыев составил конкуренцию клубам привычно боровшимся за тройку в чемпионате. И для многих Бердыевский Ростов действительно был непреодолимой силой. Против Бердыевского Ростова натравили всех кого можно, были подключены и административный ресурс и финансовый и пресса. Помнится как подонок Бубнов на ютуб канале с ухмылкой заявлял про некие махинации Бердыева, якобы по информации неких инсайдов. Короче сгноили. И в результате мы сегодня имеем д ро чащего миллионера капитана сборной, полной ноль в еврокубках, истеричный Спартак и нелепого тренера ЦСКА Ганчаренко.

      7
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      Рейтинг: +41135

      MaxRnD > Бестолковый 57 минут назад

      Все клубы Курбана так или иначе всегда топили:
      https://www.youtube.com/watch?v=oSIz34bXopQ
      1 мин 34 сек

      2
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      Рейтинг: +2391

      Из Твери Леха 1 час назад

      Вот оно чё, Михалыч)))

      4
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      Рейтинг: +710

      balam 1 час назад

      чета я против.

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      Рейтинг: +5080

      vladik12 1 час назад

      Еще Аркадьева какого-нибудь вспомни, умник чертов.

      3
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      Рейтинг: +2970

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Автобусбол, да. Нещадно плюсую бульбашу

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