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  • Гончаренко: «Почему клубы РПЛ не знают, что делать в еврокубках? Мы пожинаем плоды работы Бердыева»

Гончаренко: «Почему клубы РПЛ не знают, что делать в еврокубках? Мы пожинаем плоды работы Бердыева»

27 ноября 2020, 20:16
59

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил точку зрения, почему клубы РПЛ не могут в текущем сезоне еврокубков одержать ни одной победы. Он считает причастным к этому Курбана Бердыева.

– Почему наши команды уже второй год не знают, что делать в еврокубках?

– Бельгия, Нидерланды – это то, к чему мы ближе. Может быть, из-за того, что от нас ушли такие футболисты, как Сейду Думбия, Халк, Аксель Витсель. Это тоже играет свою роль. Это были футболисты топ-уровня.

Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. Все хорошо оборонялись, и многие команды долгое время не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Многие команды сейчас пытаются это найти.

– Философия Бердыева и его успешные годы повлияли на всю РПЛ?

– Я считаю, что да. Да, его работа качественная. Под его были подобраны футболисты. Все исходило от системности обороны. Они завлекали в свои сети, а потом проводили контратаку. Всем приходилось на это реагировать. Маленькие клубы поняли, что можно хорошо обороняться и в каждом матче иметь шанс.

  • ЦСКА идет в группе Лиги Европы последним.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • Бердыев на прошлой неделе дал понять, что готов вернуться к тренерской работе.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (59)
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Rabinovi_ch
1606498508
Клубы РПЛ плохо играют в Европе, из-за того что Бердыев успешно играл в России. ЦСКА плохо играет, виноват Бердыев... Чего бл?
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Strig
1606498532
Да тебе до Бердыева...
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RUBINTATAR
1606498621
Во крайнего нашли!!!Во дебил!!!
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Хейтер Аларм
1606499005
Бердыев в отличии от вас, физруков, выигрывал и в еврокубках, и в чемпионате
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Боцман59rus
1606499398
Канешна, до Бердыева разрывали атакой всю Европу и из финалов не вылазили, бульбаш здоровый? Пусть эти сказки у себя на родине в высшайшей лиге рассказывает и Гинера не позорит)))
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JTherry
1606499698
вот это номер! проигрывают все, кому не лень, а виноват Бердыев из-за того, что он выстроил "качественную игру в обороне")) философия и логика любопытная...
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yarik1_78
1606499719
Лучше бы молчал чем городить такую хрень.
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Бестолковый
1606501166
Бердыев виноват в неудачах клубов РПЛ в еврокубках, - это нечто бредовое конечно. А вот то что Бердыева сгноили в месте с его Ростовом - это чистой воды правда. Бердыев составил конкуренцию клубам привычно боровшимся за тройку в чемпионате. И для многих Бердыевский Ростов действительно был непреодолимой силой. Против Бердыевского Ростова натравили всех кого можно, были подключены и административный ресурс и финансовый и пресса. Помнится как подонок Бубнов на ютуб канале с ухмылкой заявлял про некие махинации Бердыева, якобы по информации неких инсайдов. Короче сгноили. И в результате мы сегодня имеем д ро чащего миллионера капитана сборной, полной ноль в еврокубках, истеричный Спартак и нелепого тренера ЦСКА Ганчаренко.
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MaxRnD
1606503318
С условными "Бухаровыми, Полозами, Гранатами, Новосельцевыми, Терентьевыми и Гацканами" туркмен в разное время ухитрялся укладывать на лопатки Барселону, Интер, Баварию, Тоттенхем, Атлетико, Челси, Аякс и т.д. и в итоге оказался виноват в развале росфутбола ? Сие весьма эпично, Гончаренко выглядит, как обиженный и завистливый мальчик, который в силу своего скудоумия нашел "крайнего" в оправдание своей полной бездарности и очередном провале в ЕК ..
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BRO_football
1606503847
Нет, мы сейчас пожинаем плоды работы Мудко, который считает, что лимит на легионеров это хорошо. Если в РПЛ ещё можно как-то играть командой, состоящей в большинстве из россиян, то в еврокубках та же команда просто дно.
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