Тедеско: «Кокорин может играть нападающего, на позиции десятки или на фланге. Он очень вариативен»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что нападающий Александр Кокорин способен сыграть на трех позициях в атаке.

«Кокорин может играть нападающего, может играть на позиции десятки, на фланге. Он очень вариативен. По нашей схеме, на позиции десятки, позиция фиксирована при обороне. В атаке десятка более подвижна, она может забегать и за спину, и смещаться на фланг. Десятый номер или чистый нападающий – разница небольшая», – сказал Тедеско.