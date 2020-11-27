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  • Тедеско: «Кокорин может играть нападающего, на позиции десятки или на фланге. Он очень вариативен»

Тедеско: «Кокорин может играть нападающего, на позиции десятки или на фланге. Он очень вариативен»

27 ноября 2020, 15:32
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что нападающий Александр Кокорин способен сыграть на трех позициях в атаке.

«Кокорин может играть нападающего, может играть на позиции десятки, на фланге. Он очень вариативен. По нашей схеме, на позиции десятки, позиция фиксирована при обороне. В атаке десятка более подвижна, она может забегать и за спину, и смещаться на фланг. Десятый номер или чистый нападающий – разница небольшая», – сказал Тедеско.

  • Кокорин в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в девяти матчах.
  • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ротор». Матч состоится в воскресенье.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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NewLife
1606481156
Ну просто очень хороший вариативный нападающий для ........ Уфы и Газизова.
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OldenVad
1606482518
Кокорин настолько вариативен, что его на поле не заметно
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hevbn 28
1606483852
Одна из самых главных проблем так называемых лэптоп тренеров состоит в том что они прежде всего смотрят на скиллы игроков , согласен что может быть у Кокорина есть определенные данные чтобы играть "десятку" , но во первых чтобы играть "десятку" нужно хорошее видение поля , чем Кокорин никогда не отличался в своей карьере , во вторых лучшие свои матчи Кокорин играл на фланге атаки , а нигде бы это не было еще , ну а в третьих Кокорин такое ощущение что сейчас он в такой форме, что он на столько вариативен что на любой позиции он будет одинаково бес полезен .
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bzfar
1606483956
Доменико, тут вопрос "когда реализует то, на что способен?"
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