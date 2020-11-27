Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет

ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет

27 ноября 2020, 10:27
13

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей. Последняя победа дома в Лиге Европы – 21 февраля 2018 года в 1/16 финала над «Црвеной Звездой» (1:0).

В последний раз ЦСКА побеждал дома на групповом этапе Лиге Европы 2 декабря 2010 года – тогда «армейцы» обыграли «Лозанну» со счетом 5:1.

  • ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.
  • У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mityai90
1606462222
Это последний матч ЛЕ, на котором я был, возможно, пора сходить на ле и снять проклятие)) Ганчаренко в лс)
Ответить
SPACE TRUCKIN
1606462929
наши клубы в ЕК - тоска...разница в уровне, с даже не самыми сильными клубами Европы, ощутимая...лидерства в РПЛ достаточно,видимо,для ЦСКА...
Ответить
Вомбат
1606463425
Ганчаренка хороший тренер, но холоп. Когда у него не было указаний сливать еврокубки, команда в них выглядела достойно. В ЛЕ доходила до 1:4 финала, причем вылетела от Арсенала вовсе не тульского. Да еще и играла с ним так, что до сих пор приятно вспоминать. Когда ЦСКА из-за проблем роста оказался вне двойки и первый раз за много лет не попал в ЛЧ, он получил указание сконцентрироваться на чемпионате и обязательно туда попасть, потому что это деньги. И он так сконцентрировался, что Россия с 6 места в еврорейтинге перешла на 7-е, а уже на следующий год будет 9-й. Не за горами время, когда у российских клубов не будет лиги чемпионов и прощай 20 млн евро в бюджет клуба. На так называемых экспертов много денег не надо, поэтому всякие Бубновы уже второй год бубнят, что это ЦСКА не сливает, что это ЦСКА просто не везет. Сейчас добавились такие, которые говорят, что это теперь нащ уровень, мы 22-е в европе, а не 7-е. Уровень, конечно, падает, но не так быстро. 4 года назад РПЛ по силе была шестой лигой Европы. Сейчас где-то 10-11-я. Сливы Динамо и Ростова намного более слабым командам это были именно сливы, и это было очевидно. То же самое делает и ЦСКА.
Ответить
Алекс636363
1606464057
неправда, ЦСКА выиграл в 2018 году в 1/16 лиги европы у црвены звезды дома 1-0
Ответить
Дядя Серёжа
1606470014
Все наши клубы выиграют в последнем туре в не решающих ничего матчах. Классный пример на ЧМ: СССР - Камерун 6:0 (5 голов Саленко) из группы не вышли.
Ответить
Аид666
1606481073
Это как? "Последняя победа дома в Лиге Европы – 21 февраля 2018 года в 1/16 финала над «Црвеной Звездой» (1:0)." и "ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет" я у папы счетовод?
Ответить
Главные новости
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
1
Аленичев – о «Спартаке»: «Если будет так продолжать, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
7
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
12
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+