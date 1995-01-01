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    ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет

    ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Московский клуб продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей. Последняя победа дома в Лиге Европы – 21 февраля 2018 года в 1/16 финала над «Црвеной Звездой» (1:0).

    В последний раз ЦСКА побеждал дома на групповом этапе Лиге Европы 2 декабря 2010 года – тогда «армейцы» обыграли «Лозанну» со счетом 5:1.

    • ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.
    • У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +443

      Алекс636363 1 час назад

      неправда, ЦСКА выиграл в 2018 году в 1/16 лиги европы у црвены звезды дома 1-0

      0
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      Рейтинг: +3395

      InterMilLano1908 > Алекс636363 1 час назад

      Играли не на своем стадионе тогда

      1
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      Рейтинг: +6911

      Вомбат 1 час назад

      Ганчаренка хороший тренер, но холоп. Когда у него не было указаний сливать еврокубки, команда в них выглядела достойно. В ЛЕ доходила до 1:4 финала, причем вылетела от Арсенала вовсе не тульского. Да еще и играла с ним так, что до сих пор приятно вспоминать. Когда ЦСКА из-за проблем роста оказался вне двойки и первый раз за много лет не попал в ЛЧ, он получил указание сконцентрироваться на чемпионате и обязательно туда попасть, потому что это деньги. И он так сконцентрировался, что Россия с 6 места в еврорейтинге перешла на 7-е, а уже на следующий год будет 9-й. Не за горами время, когда у российских клубов не будет лиги чемпионов и прощай 20 млн евро в бюджет клуба. На так называемых экспертов много денег не надо, поэтому всякие Бубновы уже второй год бубнят, что это ЦСКА не сливает, что это ЦСКА просто не везет. Сейчас добавились такие, которые говорят, что это теперь нащ уровень, мы 22-е в европе, а не 7-е. Уровень, конечно, падает, но не так быстро. 4 года назад РПЛ по силе была шестой лигой Европы. Сейчас где-то 10-11-я. Сливы Динамо и Ростова намного более слабым командам это были именно сливы, и это было очевидно. То же самое делает и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +4405

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      наши клубы в ЕК - тоска...разница в уровне, с даже не самыми сильными клубами Европы, ощутимая...лидерства в РПЛ достаточно,видимо,для ЦСКА...

      1
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. 1 час назад

      Нифига себе, даже не подозревал.
      Почему то все знают кому и как Спартак проигрывал , но вот и рекорды конкурентов, наконец- то, стали афишировать.

      1
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      Рейтинг: +374

      Mityai90 1 час назад

      Это последний матч ЛЕ, на котором я был, возможно, пора сходить на ле и снять проклятие)) Ганчаренко в лс)

      2
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      Рейтинг: +22

      Кирилл Михайлов > Mityai90 1 час назад

      обязательно сходи, а то будут мучаться еще минимум столько же

      1
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. > Mityai90 1 час назад

      Всё время поражаюсь болелам коней, чуть что Гончаренко - физрук. Дятлы , вы идёте на первом месте , убири из состава Влашича и Акинфеева, и ваше место 5-6.
      Только работа тренера держит клуб в лидерах.
      Он без работы не останется , а вот вы можете рухнуть. Голову включайте.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mityai90 > Alekxei Z. 46 минут назад

      и к чему твой высер под моим комментарием?

      1
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      Рейтинг: +5975

      Alekxei Z. > Mityai90 29 минут назад

      Митя , недоносок , тебя родители учили как со старшими разговаривать ? Походу нет.
      Дятел , читай и набирайся ума разума...

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