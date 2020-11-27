ЦСКА не побеждает дома на групповом этапе Лиге Европы десять лет

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей. Последняя победа дома в Лиге Европы – 21 февраля 2018 года в 1/16 финала над «Црвеной Звездой» (1:0).

В последний раз ЦСКА побеждал дома на групповом этапе Лиге Европы 2 декабря 2010 года – тогда «армейцы» обыграли «Лозанну» со счетом 5:1.

ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе.

У «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

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