Игроки «Наполи» вышли на матч с «Риекой» в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером

Футболисты «Наполи» почтили память бывшего игрока команды Диего Марадоны.
- Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
- За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год, выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.
Игроки «Наполи» вышли на матч Лиги Европы против «Риеки» в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером на спине.
Фанаты «Наполи» почтили память Марадоны перед матчем ЛЕ с «Риекой»
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Источник: «Матч Премьер»