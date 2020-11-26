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    Игроки «Наполи» вышли на матч с «Риекой» в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером

    Футболисты «Наполи» почтили память бывшего игрока команды Диего Марадоны.

    • Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год, выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.

    Игроки «Наполи» вышли на матч Лиги Европы против «Риеки» в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером на спине.

    Фанаты «Наполи» почтили память Марадоны перед матчем ЛЕ с «Риекой»

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    Источник: «Матч Премьер»

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