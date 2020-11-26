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    Фанаты «Наполи» почтили память Марадоны перед матчем ЛЕ с «Риекой»

    Перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Риекой» фанаты итальянской команды собрались возле стадиона, чтобы почтить память Диего Марадоны.

    Болельщики жгли фаеры и скандировали кричалки в честь легендарного аргентинца.

    Акция проходила возле арены «Сан-Паоло», которую собираются переименовать в честь чемпиона мира 1986 года.

    • Марадона умер в среду в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами игрок завоевал пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).

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    Источник: Goal.com

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    26.11.2020 22:34
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