Фанаты «Наполи» почтили память Марадоны перед матчем ЛЕ с «Риекой»

Перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Риекой» фанаты итальянской команды собрались возле стадиона, чтобы почтить память Диего Марадоны.

Болельщики жгли фаеры и скандировали кричалки в честь легендарного аргентинца.

Акция проходила возле арены «Сан-Паоло», которую собираются переименовать в честь чемпиона мира 1986 года.

Марадона умер в среду в возрасте 60 лет.

За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.

С неаполитанцами игрок завоевал пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).