Возле ворот, в которые Марадона забил рукой в 1986 году, установили мемориал

В Мехико отреагировали на смерть Диего Марадоны. Возле ворот, в которые он забил рукой во время чемпионата мира-1986 года, установили мемориал, фото которого доступно ниже.

В свою очередь, ФИФА отметила роль Марадоны в части социальной функции футбола. Аргентинец поддерживал акции «Стоп расизму», «Стоп насилию», «Стоп дискриминации».

From supporting campaigns such as #StopRacism, #StopViolence and #StopDiscrimination to honouring #TheBest, Diego Maradona showed his enduring passion for football in his role as a FIFA Legendhttps://t.co/7x09BCTGME pic.twitter.com/P66EUxWfjg