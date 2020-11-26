Возле ворот, в которые Марадона забил рукой в 1986 году, установили мемориал

В Мехико отреагировали на смерть Диего Марадоны. Возле ворот, в которые он забил рукой во время чемпионата мира-1986 года, установили мемориал, фото которого доступно ниже.

В свою очередь, ФИФА отметила роль Марадоны в части социальной функции футбола. Аргентинец поддерживал акции «Стоп расизму», «Стоп насилию», «Стоп дискриминации».

Со сборной Аргентины Марадона выиграл ЧМ-1986.

В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.

В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.

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