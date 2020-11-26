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  • Возле ворот, в которые Марадона забил рукой в 1986 году, установили мемориал

Возле ворот, в которые Марадона забил рукой в 1986 году, установили мемориал

26 ноября 2020, 17:33
14

В Мехико отреагировали на смерть Диего Марадоны. Возле ворот, в которые он забил рукой во время чемпионата мира-1986 года, установили мемориал, фото которого доступно ниже.

В свою очередь, ФИФА отметила роль Марадоны в части социальной функции футбола. Аргентинец поддерживал акции «Стоп расизму», «Стоп насилию», «Стоп дискриминации».

  • Со сборной Аргентины Марадона выиграл ЧМ-1986.
  • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
  • В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Николая Саприна
Аргентина
Комментарии (14)
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Ссппааррттаакк
1606404012
А что будет с рукой Дзюбы ?
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Лфшт
1606404175
То что, он был крутым футболистом это понятно, но к чему всё это? Такое ощущение что он герой и спас мир от гибели.
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piligrim1986
1606405417
да уж.. у кого-то рука бога, а у кого-то рука дзюбы....
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Иван Петров 1986
1606406044
В бомжатнике тоже нужно установить памятник руке зюбы. Вот ведь какие могут быть разные руки.
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"supermax"
1606406929
Диего сошел бы с ума, узнав, что под статьей о нем обсуждают руку какого-то питорского дурачка.......прости нас, легенда
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vladik12
1606408201
Кто-то рукой творит историю, а кто-то... А кто-то Дзюбиньо.
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