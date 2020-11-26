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    На церемонии прощания с Марадоной начались столкновения с полицией

    Во время церемонии прощания с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной в Буэнос-Айресе начались беспорядки. Происходят столкновения полиции и людей, пришедших проститься с экс-футболистом.

    На улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Основное мероприятие проходит на площади перед президентским дворцом. Там люди толкают друг друга, есть столпотворение.

    • Марадона умер в среду в возрасте 60 лет.
    • Со сборной Аргентины он выигрывал ЧМ-1986.
    • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TN

    Аргентинский новостной телеканал, основанный в 1993 году. Аудитория в твиттере - более пяти миллионов подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +638

      ARSteven89 2 часа назад

      Этого следовало ожидать. Если бы не пандемия, туда бы ещё миллион неаполитанцев прилетели! Диего - это и есть футбольная Аргентина! Диего - это и есть футбольный Неаполь!

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