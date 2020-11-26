На церемонии прощания с Марадоной начались столкновения с полицией

Во время церемонии прощания с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной в Буэнос-Айресе начались беспорядки. Происходят столкновения полиции и людей, пришедших проститься с экс-футболистом.
На улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Основное мероприятие проходит на площади перед президентским дворцом. Там люди толкают друг друга, есть столпотворение.
- Марадона умер в среду в возрасте 60 лет.
- Со сборной Аргентины он выигрывал ЧМ-1986.
- В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
Источник: TN
Аргентинский новостной телеканал, основанный в 1993 году. Аудитория в твиттере - более пяти миллионов подписчиков.