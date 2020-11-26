На церемонии прощания с Марадоной начались столкновения с полицией

Во время церемонии прощания с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной в Буэнос-Айресе начались беспорядки. Происходят столкновения полиции и людей, пришедших проститься с экс-футболистом.

На улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Основное мероприятие проходит на площади перед президентским дворцом. Там люди толкают друг друга, есть столпотворение.