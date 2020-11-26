Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

ЭСК: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

26 ноября 2020, 13:14
39

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный арбитр матча 15-го тура «Ахмат»«Зенит» (2:2) Сергей Карасев неверно назначил пенальти в пользу хозяев. Видео доступно ниже.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», – объяснила комиссия.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • «Ахмат» занимает 7-е место.
  • Грозненцы в субботу, 28 ноября, примут «Локомотив».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Карасев Сергей
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1606386650
все это видели, кроме Карасева
Ответить
S.K.V.
1606386885
И, что это изменит???
Ответить
Валерий1965
1606387934
Кто опять будет визжать, что Зениту подсаживают???? Там ещё карточка вторая жёлтая Ракитскому - абсолютно левая.....
Ответить
mamba9090909
1606388256
Ну и что? Что то изменится? Счёт поменяют? Это хорошо было видно и во время игры. Только у Карасёва брёвнышко в глаз попало.
Ответить
American-Patriot
1606389547
Карасеву нужен был повод, чтобы выровнять игру и он его нашел. Цирк и я считаю, что он поступил правильно: в стране, где рулит беспредел кому охота в рожу.
Ответить
alp
1606394208
3 очка украдены...
Ответить
Павелий
1606395790
Бедненький Зенит... Ошиблись не в его сторону.... А десятки матчей в другую сторону все уже будто забыли.
Ответить
Ганнибал Лектор
1606396082
В ворота Зенита уже с подозрительной регулярностью ставят пенальти. Меня терзают смутные сомнения...
Ответить
Теркчанин
1606396219
Там и так забили бы,совсем близко от линии штр.пл. был назначен штрафной удар,которого Полярус на 100% реализовал бы.Кроме того Зенька отскочила конкретно в этой игре,столько моментов было у Терека,к сожалению чуть-чуть мастерства не хватило.
Ответить
Dguffin
1606400120
псевдо-болелы московских клубов сейчас будут соревноваться в ехидстве. Но по сути - если бы такое поставили Спартаку, мы бы услышали дружный поросячий визг с кучей заявлений от фан-движений и Федуна. Что мы и наблюдали весной-летом.
Ответить
Главные новости
Аленичев – о «Спартаке»: «Если будет так продолжать, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
4
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
10
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Все новости
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
6
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+