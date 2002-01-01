ЭСК: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Карасеву нужен был повод, чтобы выровнять игру и он его нашел. Цирк и я считаю, что он поступил правильно: в стране, где рулит беспредел кому охота в рожу.
Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный арбитр матча 15-го тура «Ахмат» – «Зенит» (2:2) Сергей Карасев неверно назначил пенальти в пользу хозяев. Видео доступно ниже.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», – объяснила комиссия.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
- «Ахмат» занимает 7-е место.
- Грозненцы в субботу, 28 ноября, примут «Локомотив».