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    ЭСК: Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

    Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный арбитр матча 15-го тура «Ахмат»«Зенит» (2:2) Сергей Карасев неверно назначил пенальти в пользу хозяев. Видео доступно ниже.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена», – объяснила комиссия.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • «Ахмат» занимает 7-е место.
    • Грозненцы в субботу, 28 ноября, примут «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: -46

      American-Patriot 57 секунд назад

      Карасеву нужен был повод, чтобы выровнять игру и он его нашел. Цирк и я считаю, что он поступил правильно: в стране, где рулит беспредел кому охота в рожу.

      0
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      Рейтинг: +2935

      mamba9090909 22 минуты назад

      Ну и что? Что то изменится? Счёт поменяют? Это хорошо было видно и во время игры. Только у Карасёва брёвнышко в глаз попало.

      1
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      Рейтинг: +1682

      Валерий1965 27 минут назад

      Кто опять будет визжать, что Зениту подсаживают???? Там ещё карточка вторая жёлтая Ракитскому - абсолютно левая.....

      0
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      Рейтинг: +756

      S.K.V. 45 минут назад

      И, что это изменит???

      1
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      Рейтинг: +2409

      Masteralex 49 минут назад

      все это видели, кроме Карасева

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