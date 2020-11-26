Куликов: «Ничья с «Атлетико» – положительный результат. У «Локомотива» появляются шансы на плей-офф Лиги чемпионов»

Футболист «Локомотива» Даниил Куликов оценил результат матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Обе встречи между командами не выявили победителя.

«Не могу сказать, что это ничья с привкусом победы. Мы ехали за победой. Ничья – положительный результат, двигаемся дальше. Появляются шансы выйти со второго места в плей-офф. У нас получилось предотвратить опасность от «Атлетико».

Перелеты? Это не проблема. Обычная жизнь футболиста. Восстанавливаемся и будем готовы ко всем матчам», – сказал Куликов в эфире «Матч ТВ».