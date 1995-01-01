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    Куликов: «Ничья с «Атлетико» – положительный результат. У «Локомотива» появляются шансы на плей-офф Лиги чемпионов»

    Футболист «Локомотива» Даниил Куликов оценил результат матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Обе встречи между командами не выявили победителя.

    «Не могу сказать, что это ничья с привкусом победы. Мы ехали за победой. Ничья – положительный результат, двигаемся дальше. Появляются шансы выйти со второго места в плей-офф. У нас получилось предотвратить опасность от «Атлетико».

    Перелеты? Это не проблема. Обычная жизнь футболиста. Восстанавливаемся и будем готовы ко всем матчам», – сказал Куликов в эфире «Матч ТВ».

    • «Локомотив» идет в группе 3-м.
    • В РПЛ москвичи занимают 8-е место.
    • Следующий соперник – «Ахмат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10145

      DeStar 52 минуты назад

      если начинать сначала, то у локо шансов было больше еще до 1ого тура, когда у всех было по 0 очков. А теперь то шансов поменьше.

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