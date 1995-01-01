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    Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовом состоянии красно-белых и высказался о судействе в РПЛ.

    — Вы будете дальше наращивать инвестиции в «Спартак»?

    — В лучшем случае поддерживать сегодняшний уровень. На рост просто нет денег на фоне девальвации и увеличения налогов. Купив клуб, я обещал, что сделаю его безубыточным. И он бы стал таким, если бы рубль остался на уровне 40 руб. за евро.

    — После матча в Сочи вы сделали ряд громких заявлений по поводу судейства. Изменилось ли что-то с тех пор?

    — На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе.

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    Источник: «Коммерсант»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1383

      alll-333 36 минут назад

      Если бы да кабы...

      0
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      Рейтинг: +14174

      vladimir-7 1 час назад

      Федун обратился к Алекперову через Коммерсант: "Дайте больше денег"

      0
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      Рейтинг: +116

      Есь Казарский 1 час назад

      Умно излагает...

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