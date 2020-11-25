Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовом состоянии красно-белых и высказался о судействе в РПЛ.

— Вы будете дальше наращивать инвестиции в «Спартак»?

— В лучшем случае поддерживать сегодняшний уровень. На рост просто нет денег на фоне девальвации и увеличения налогов. Купив клуб, я обещал, что сделаю его безубыточным. И он бы стал таким, если бы рубль остался на уровне 40 руб. за евро.

— После матча в Сочи вы сделали ряд громких заявлений по поводу судейства. Изменилось ли что-то с тех пор?

— На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе.

В прошлом году Федун заявлял, что планирует отдать клуб под управление болельщиков в 2023 году.

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