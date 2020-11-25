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  • Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

25 ноября 2020, 15:08
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовом состоянии красно-белых и высказался о судействе в РПЛ.

— Вы будете дальше наращивать инвестиции в «Спартак»?

— В лучшем случае поддерживать сегодняшний уровень. На рост просто нет денег на фоне девальвации и увеличения налогов. Купив клуб, я обещал, что сделаю его безубыточным. И он бы стал таким, если бы рубль остался на уровне 40 руб. за евро.

— После матча в Сочи вы сделали ряд громких заявлений по поводу судейства. Изменилось ли что-то с тех пор?

— На мой взгляд, да. Предвзятых судейских ошибок стало меньше. Но это не меняет общую тяжелую ситуацию в российском футболе.

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Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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Есь Казарский
1606306797
Умно излагает...
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vladimir-7
1606307696
Федун обратился к Алекперову через Коммерсант: "Дайте больше денег"
Ответить
Просто-333
1606310145
Если бы да кабы...
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Каратель помойников
1606312906
Действующие з.п. урезать и платить по результатам, тогда и будут деньги на всё
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NewLife
1606313054
О том чтобы сделать клуб публичной компанией и предать контрольный пакет болелам, Федун уже не говорит. Я сразу понимал, что в России это невозможно, это не Англия.
Ответить
paracetamol
1606314628
Яхту продай, да пару дворцов в Европе, Леня, и бабло найдется!
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zigbert
1606394562
Налоги как всегда растут и не только в сфере футбола.
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