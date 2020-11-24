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  • Лига чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», пропустив решающий гол на 90+5-й минуте

Лига чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», пропустив решающий гол на 90+5-й минуте

24 ноября 2020, 22:51
46

«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд. На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.

«Севилья» вырвала победу на 90+5-й минуте. Решающий мяч на счету Эль-Хаддади. Испанцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ракитич, 4; 1:1 – Вандерсон, 56; 1:2 – Эль-Хаддади, 90+5.

«Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Ольссон (Вилена, 67), Классон (Чернов, 84), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро (Рекик, 61), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Ракитич (Торрес, 61), Фернандо, Оскар Родригес (Хордан, 53), Окампос (Идрисси, 72), Мунир, де Йонг (Эн Несери, 72).

Предупреждения: Сулейманов, 19 – Хордан, 58.

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Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Краснодар Севилья
Комментарии (46)
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Enter2006
1606247533
Комментатор, кар кар кар! Извинился... Но по крайней мере без глупых отмазок сплошных как у Черчесова.
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bzfar
1606247574
Эх... чуда не произошло...
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Вальдемар IV
1606247662
куколдодар во главе с тренером-самодуром галицким будет бороться за фнл
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JTherry
1606247745
а ничья была так близко, отсутствие опыта и... лимон евро уплыл((
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NewLife
1606247745
Как же не повезло быкам. Если в первом тайме можно было поспать, то во втором игра пошла веселее, и у Краснодара появились шансы выиграть после гола Вандерсона. Но Кайо в который раз обломал кайф, не справился с Муниром. В общем Севилья так себе команда, и ее можно было обыгрывать.
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GoLenaStop
1606247832
Как классно в группе разыграли свои карты Челси и Севилья... И ведь не в покер, а в дурака! Без слов...
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Мага 13
1606247926
Кайо это ходячий пи&дец, гнать его надо ссаным веником из Краснодара, одни привозы от него.
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sobaka120982
1606248818
хочется ржать!!!!!!!)))))))я другого результата и не ждал
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PAREVG.
1606253211
Очень жаль быков, достойно смотрелись, особенно на фоне играющего сейчас Зенита.
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zigbert
1606289431
Жаль Краснодар. Севилья выглядела лучше лишь в начале встречи. Ничья была бы более закономерным результатом. Но шансы на ЛЕ остаются хорошие.
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