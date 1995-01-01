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    Лига чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», пропустив решающий гол на 90+5-й минуте

    «Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд. На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.

    «Севилья» вырвала победу на 90+5-й минуте. Решающий мяч на счету Эль-Хаддади. Испанцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

    Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ракитич, 4; 1:1 – Вандерсон, 56; 1:2 – Эль-Хаддади, 90+5.

    «Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Ольссон (Вилена, 67), Классон (Чернов, 84), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

    «Севилья»: Вацлик, Эскудеро (Рекик, 61), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Ракитич (Торрес, 61), Фернандо, Оскар Родригес (Хордан, 53), Окампос (Идрисси, 72), Мунир, де Йонг (Эн Несери, 72).

    Предупреждения: Сулейманов, 19 – Хордан, 58.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии42
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      Рейтинг: +835

      ySS 6 минут назад

      Чуда не случилось

      1
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      Рейтинг: +2244

      sobaka120982 12 минут назад

      хочется ржать!!!!!!!)))))))я другого результата и не ждал

      3
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      Рейтинг: +748

      УхоГорлоНос 19 минут назад

      Ставь лайк, если тоже слышал как Генич умеет "приворожить судьбу"

      1
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      Рейтинг: +2590

      absent32 19 минут назад

      пока там у них физрук толку не будет. может в ЧР все прокатывает, но в ЕК все рушится и команда превращается в стадо, которое борется не с соперником а сами с собой. так было во всех 4х матчах ЛЧ. это не отсутствие опыта игроков, а отсутствие опыты тренера. понятно, у Краснодара нет ни лидера, ни реального быка, ни демона на скамейке!

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      Рейтинг: +9455

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Даа ... - обидно за Краснодар , уж сегодня на ничью то они наиграли ((( Понравилось как команда билась с более сильным соперником , выдержала высокий темп матча до конца , с кучей ошибок , но с обеих сторон , но в настрое и самоотдаче быкам не откажешь , но этого оказалось мало - проспали как начало , так и концовку - увы ((( .

      1
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      Рейтинг: +1897

      Andrering87 20 минут назад

      Краснодар понравился во втором тайме, играли достойно...Но не дотерпели, сказалось мне кажется не хватка физики, уровень нашего чемпа и не хватает опыта выступления в ЛЧ...Кайо гнать метлой из Краснодара...

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      Рейтинг: +1848

      kazak161 21 минуту назад

      Зенит уже на третьей минуте схлопотал!

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      Рейтинг: +9289

      JTherry 22 минуты назад

      Кайо привез решающий гол быкам... как расплата за стычку с Газинским

      1
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      Рейтинг: +19193

      Боцман59rus 22 минуты назад

      Да будь я хоть п,и,д,а,р,о,м грязных веков
      И смутных времен извращенец
      Я русский стер с памяти только за то
      Что им комментирует Генич

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      Рейтинг: +2231

      bzfar 23 минуты назад

      Апофиозом игры было бы если бы Кайо и Газинский до конца продолжили разборки))
      Кайо же по лицу видно... не догоняет

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