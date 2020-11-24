Лига чемпионов. «Краснодар» проиграл «Севилье», пропустив решающий гол на 90+5-й минуте

«Краснодар» проиграл «Севилье» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд. На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.

«Севилья» вырвала победу на 90+5-й минуте. Решающий мяч на счету Эль-Хаддади. Испанцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ракитич, 4; 1:1 – Вандерсон, 56; 1:2 – Эль-Хаддади, 90+5.

«Краснодар»: Городов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Ольссон (Вилена, 67), Классон (Чернов, 84), Кабелла (Уткин, 85), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро (Рекик, 61), Диего Карлос, Кунде, Гудель, Ракитич (Торрес, 61), Фернандо, Оскар Родригес (Хордан, 53), Окампос (Идрисси, 72), Мунир, де Йонг (Эн Несери, 72).

Предупреждения: Сулейманов, 19 – Хордан, 58.

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