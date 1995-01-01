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    Крыховяк: «Очень рад, что принял предложение «Локомотива». Впереди еще много интересного»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, почему подписал контракт с московским клубом.

    – Изначально играли за «Локомотив» на правах аренды. Почему решили заключить полноценный контракт?

    – Прежде всего, я отправляюсь в ту команду, которая заинтересована в моих услугах. Безусловно, у меня были разные варианты. «Локомотив» только что стал чемпионом России и вышел в Лигу чемпионов, что было очень важным фактором. Я посмотрел на состав. Прикинул, есть ли возможности для роста. Клуб бился за самые высокие места, это была не первая победа в чемпионате, и ее никак нельзя было назвать сенсацией. Этот клуб точно мог развиваться и имел все необходимое для этого. Так я и принял решение.

    – Как справляетесь с морозами в России?

    – Мне больше по душе теплая погода, но холода меня не тревожат. Для меня это было новое место, и я с радостью туда поехал, предвкушая новые испытания. Так что я счастлив. Играю за «Локомотив» уже третий год и очень рад, что принял предложение переехать в Москву. Впереди еще много хорошего и интересного! – сказал Крыховяк.

    • Поляк выступает за «Локомотив» с июля 2018 года.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан еще на два сезона.

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    Источник: сайт УЕФА

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