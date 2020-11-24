Крыховяк: «Очень рад, что принял предложение «Локомотива». Впереди еще много интересного»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, почему подписал контракт с московским клубом.

– Изначально играли за «Локомотив» на правах аренды. Почему решили заключить полноценный контракт?

– Прежде всего, я отправляюсь в ту команду, которая заинтересована в моих услугах. Безусловно, у меня были разные варианты. «Локомотив» только что стал чемпионом России и вышел в Лигу чемпионов, что было очень важным фактором. Я посмотрел на состав. Прикинул, есть ли возможности для роста. Клуб бился за самые высокие места, это была не первая победа в чемпионате, и ее никак нельзя было назвать сенсацией. Этот клуб точно мог развиваться и имел все необходимое для этого. Так я и принял решение.

– Как справляетесь с морозами в России?

– Мне больше по душе теплая погода, но холода меня не тревожат. Для меня это было новое место, и я с радостью туда поехал, предвкушая новые испытания. Так что я счастлив. Играю за «Локомотив» уже третий год и очень рад, что принял предложение переехать в Москву. Впереди еще много хорошего и интересного! – сказал Крыховяк.