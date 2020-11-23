Кононов: «Камоцци предлагал «Спартаку» Эджуке. Я выбрал Ларссона»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог стать футболистом красно-белых.

«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Франко Камоцци (советник Леонида Федуна – прим. «Бомбардира») предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке», – приводит слова Кононова Metaratings.