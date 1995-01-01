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    Кононов: «Камоцци предлагал «Спартаку» Эджуке. Я выбрал Ларссона»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог стать футболистом красно-белых.

    «Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Франко Камоцци (советник Леонида Федуна – прим. «Бомбардира») предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке», – приводит слова Кононова Metaratings.

    • Ларссон в этом сезоне РПЛ забил шесть голов в 15 матчах.
    • У Эджуке – два гола в 10 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1929

      СвинкаСправедливости 26 минут назад

      Чемоданы дают плоды.

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      Рейтинг: +5160

      Рубинище 1 час назад

      Правильный выбор. Всё не могу забыть комент болельщика с бывшего клуба Эджуке. "Готов лично на машине отвезти его в Москву" - Ничего, Гончаренко сделает из него футболиста".

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      Рейтинг: -146

      Спартач80 1 час назад

      Главное что играет не за клуб дрочил и раздевалкиных мужеложцев...

      2
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      Рейтинг: +10904

      alarm 1 час назад

      повезло эджуке! спас карьеру, не стал дезеувом, играет в еврокубках. главное - не визжит!

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      Рейтинг: +1546

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      а визжите то как раз вы псовые!визг на весь сайт идет!скоро твои псовые друганы набегут!пока их клоны,потом сами трусливые псы появятся!вот
      визгу то будет где !зачем вас только регистрируют сюда!?один дурнее другого!

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