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  • Кононов: «Камоцци предлагал «Спартаку» Эджуке. Я выбрал Ларссона»

Кононов: «Камоцци предлагал «Спартаку» Эджуке. Я выбрал Ларссона»

23 ноября 2020, 16:59
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог стать футболистом красно-белых.

«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Франко Камоцци (советник Леонида Федуна – прим. «Бомбардира») предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке», – приводит слова Кононова Metaratings.

  • Ларссон в этом сезоне РПЛ забил шесть голов в 15 матчах.
  • У Эджуке – два гола в 10 матчах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ларссон Джордан Эджуке Чидера Кононов Олег
Комментарии (9)
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Рубинище
1606143151
Правильный выбор. Всё не могу забыть комент болельщика с бывшего клуба Эджуке. "Готов лично на машине отвезти его в Москву" - Ничего, Гончаренко сделает из него футболиста".
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СвинкаСправедливости
1606146057
Чемоданы дают плоды.
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JTherry
1606149238
Кононов: "...я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке" ...а как же Зарема, которая говорила, что она пригласила в Спартак Ларссона?)))
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piligrim1986
1606150298
ага, багаж кононова?))
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Hektor 84
1606151739
Ты *** выбирал!))))) да тебя и ни кто и не спрашивал!
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andjelagulo
1606157622
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам -------- http://ggl.ac/7hH7EFC
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zigbert
1606213053
Оба молодые, амбициозные. Время покажет- какой из вариантов лучший?
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