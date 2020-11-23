«Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

Футбольный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами вне топ-5 лиг Европы.

Командой с самым дорогим составом стала «Бенфика». Суммарная стоимость ее игроков – 302,7 миллионов евро. Вторым стал «Аякс» (291,5 млн), третьим – «Порту» (255 млн).

Из российских клубов дороже всех оценивают футболистов «Зенита» – 180,3 миллионов евро и четвертое место в общем рейтинге. ЦСКА – девятый с 138,2 миллионами евро. «Краснодар» – 13-й (116 млн), «Спартак» – 17-й (107,1 млн), «Локомотив» – 28-й (84,3 млн).