«Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

При Ю.П. С. 84,3 делали эти 180,3! Сейчас эти 84,3 евро летят от 150.000 (цифра с потолка, но думаю не сильно ошибся) рублей....
Футбольный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами вне топ-5 лиг Европы.
Командой с самым дорогим составом стала «Бенфика». Суммарная стоимость ее игроков – 302,7 миллионов евро. Вторым стал «Аякс» (291,5 млн), третьим – «Порту» (255 млн).
Из российских клубов дороже всех оценивают футболистов «Зенита» – 180,3 миллионов евро и четвертое место в общем рейтинге. ЦСКА – девятый с 138,2 миллионами евро. «Краснодар» – 13-й (116 млн), «Спартак» – 17-й (107,1 млн), «Локомотив» – 28-й (84,3 млн).