Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

«Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

23 ноября 2020, 16:48
26

Футбольный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами вне топ-5 лиг Европы.

Командой с самым дорогим составом стала «Бенфика». Суммарная стоимость ее игроков – 302,7 миллионов евро. Вторым стал «Аякс» (291,5 млн), третьим – «Порту» (255 млн).

Из российских клубов дороже всех оценивают футболистов «Зенита» – 180,3 миллионов евро и четвертое место в общем рейтинге. ЦСКА – девятый с 138,2 миллионами евро. «Краснодар» – 13-й (116 млн), «Спартак» – 17-й (107,1 млн), «Локомотив» – 28-й (84,3 млн).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Спартак Бенфика Аякс Порту
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1606139913
И первая команда Марса.
Ответить
O-Z
1606141481
Толку от этого ценника, в европе нулевые всё равно.
Ответить
raritet
1606141919
Ну тут сразу если обнулить Малкома , за которого я не дал бы больше чем за Сутормина и еще парочку " пассажиров" класса люкс, то в районе 110 будет верная оценка.
Ответить
Skull_Boy
1606142769
И самая бестолковая
Ответить
Просто-333
1606145070
Чем гордиться то?
Ответить
zra78
1606147084
При Ю.П. С. 84,3 делали эти 180,3! Сейчас эти 84,3 евро летят от 150.000 (цифра с потолка, но думаю не сильно ошибся) рублей....
Ответить
Hektor 84
1606151636
Что то не пойму когда состав синит успел обогнать по стоимости состав Брюгге?
Ответить
Константинн
1606152737
Весь прикол в том, что и Бенфика и Аякс и Порту легко (если захотят) распродадут свой состав даже за большую сумм еще и очередь будет а вот зенит...Может кто то что то и стоит но нахрен никому не нужен.
Ответить
andjelagulo
1606157599
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт --------- https://v.ht/omomeo
Ответить
paracetamol
1606159975
ЦСКА – девятый по долгам что-ли? По-моему выше был, чуть-ли не первым-вторым!
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+