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    «Зенит» – четвертая команда Европы по стоимости состава вне топ-5 лиг. ЦСКА – девятый

    Футбольный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами вне топ-5 лиг Европы.

    Командой с самым дорогим составом стала «Бенфика». Суммарная стоимость ее игроков – 302,7 миллионов евро. Вторым стал «Аякс» (291,5 млн), третьим – «Порту» (255 млн).

    Из российских клубов дороже всех оценивают футболистов «Зенита» – 180,3 миллионов евро и четвертое место в общем рейтинге. ЦСКА – девятый с 138,2 миллионами евро. «Краснодар» – 13-й (116 млн), «Спартак» – 17-й (107,1 млн), «Локомотив» – 28-й (84,3 млн).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии29
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      Рейтинг: +26861

      zra78 8 минут назад

      При Ю.П. С. 84,3 делали эти 180,3! Сейчас эти 84,3 евро летят от 150.000 (цифра с потолка, но думаю не сильно ошибся) рублей....

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      Рейтинг: +5910

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Ну это не показатель.
      Посмотрите кто выше Зенита ? Три клуба , которые продают больше чем покупают , с этим у Зенита беда.

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      Рейтинг: +283

      папа сибиряк 28 минут назад

      а где турецкие клубы? неужели борнмул или цска дороже фенербахче или бешикташа?

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      Рейтинг: +2948

      Ганнибал Лектор 34 минуты назад

      РПЛ - дно. С таким уровнем команд, судейства, к нам скоро ни один уважающий себя легионер не поедет. Безо всяких лимитов будут играть только свои и клиенты работорговца селюка, лоббирующего лимит.

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      Рейтинг: +1346

      alll-333 41 минуту назад

      Чем гордиться то?

      0
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      Рейтинг: +9425

      Persona_non_Grata 53 минуты назад

      " Не в бомжа корм ((( "

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      Рейтинг: +3216

      Гавроша 57 минут назад

      Спартак больше Зенита тратит, а состав дешевле!

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      Рейтинг: +1546

      аларм дубль2 > Гавроша 44 минуты назад

      ты бы хоть еще про кого-нидь ляпнул!или на два фронта гадить времени нет и ума!?сейчас помощь придет!другие припрутся!

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      Рейтинг: +10680

      Skull_Boy 1 час назад

      И самая бестолковая

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      Рейтинг: +1116

      elessar arnor 1 час назад

      ещё один повод Артемону потереть ручки

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      Рейтинг: +2784

      raritet 1 час назад

      Ну тут сразу если обнулить Малкома , за которого я не дал бы больше чем за Сутормина и еще парочку " пассажиров" класса люкс, то в районе 110 будет верная оценка.

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