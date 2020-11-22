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  • РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи» и стал победителем первого круга

РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи» и стал победителем первого круга

22 ноября 2020, 15:53
58

ЦСКА не справился с «Сочи» в последнем туре первого круга РПЛ. Единственный мяч хозяев забил Арнор Сигурдссон. У гостей отличился экс-игрок ЦСКА Никита Бурмистров.

Несмотря на потерю очков, ЦСКА выиграл первый круг. Сочинцы поднялись на пятую строчку.

ЦСКА прервал серию из трех победных домашних матчей РПЛ, а «Сочи» – из трех поражений в гостях.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 64), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 64), Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Чалов (Гайч, 69).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров (Д. Пруцев, 81), Юсупов, Цаллагов, Заболотный (Дуганджич, 83), Жоаозиньо.

Предупреждения: Марадишвили, 68; Ахметов, 71; Гайч, 90+2 – Жоаозиньо, 32; Юсупов, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи
Комментарии (58)
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Из Твери Леха
1606049680
Не понимаю, как лудогорцы с такой унылой игрой идут на первом месте??
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portero
1606049996
ЦСКА с промежуточным первым местом! Сочи совсем неплохо играют, но Заболотный бревно....
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Правдоруб100
1606050053
У "Сочи" украли победу... Чёрти что творится!!!
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sobaka120982
1606050482
думаю что сочи был гораздо ближе к трем очкам!!!! сегодня ничья с Сочи для Цска это успех
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knikos
1606050599
Не понимаю , почему Сочи не пригласил в своё время Деспота. С ним и без ЗЕ Болота они были бы в тройке , как минимум. Если Сочи так и не найдёт более-менее форварда , не видать им Европы , как своих ушей. Зе - ни скорости , ни мозгов в выборе позиции , ни техники ... болото в общем ...полное ... Сочи сыграл вничью выигранный матч . А сколько таких матчей ещё было . Акинфей , конечно , монстр ! Какой мяч вытащил !
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GoLenaStop
1606050809
ЦСКА отскочил - спасибо АКинфЕЛЛЕ! А матч получился настоящий, и игра толковая, с учетом погоды... С ув.
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JTherry
1606051072
тактически Федотов переиграл Ганчаренко, если бы не офсайд, Юсупов красивый гол положил... и Зе столько моментов запорол (видимо, перехвалили за голы Ростову), что вообще можно было оформить разгром... после первого круга - пока триумвират, но все впереди, весной будет другой футбол у всех команд...
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vladimir-7
1606051513
Вчера Динамо выиграло бы игру, то чемпионат завершился бы, а так придётся всем играть, пока спартак не встанет на своё шестое место.
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CSKA57
1606051810
Очень слабая игра ЦСКА!
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Garrincha58
1606051869
уровень ЧР упал ещё ниже если такой ЦСКА стал его победителем по мне так и Динамо и Спартак играют на порядок лучше коней
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