РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи» и стал победителем первого круга

ЦСКА не справился с «Сочи» в последнем туре первого круга РПЛ. Единственный мяч хозяев забил Арнор Сигурдссон. У гостей отличился экс-игрок ЦСКА Никита Бурмистров.

Несмотря на потерю очков, ЦСКА выиграл первый круг. Сочинцы поднялись на пятую строчку.

ЦСКА прервал серию из трех победных домашних матчей РПЛ, а «Сочи» – из трех поражений в гостях.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 64), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 64), Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Чалов (Гайч, 69).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров (Д. Пруцев, 81), Юсупов, Цаллагов, Заболотный (Дуганджич, 83), Жоаозиньо.

Предупреждения: Марадишвили, 68; Ахметов, 71; Гайч, 90+2 – Жоаозиньо, 32; Юсупов, 80.

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