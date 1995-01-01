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    РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи» и стал победителем первого круга

    ЦСКА не справился с «Сочи» в последнем туре первого круга РПЛ. Единственный мяч хозяев забил Арнор Сигурдссон. У гостей отличился экс-игрок ЦСКА Никита Бурмистров.

    Несмотря на потерю очков, ЦСКА выиграл первый круг. Сочинцы поднялись на пятую строчку.

    ЦСКА прервал серию из трех победных домашних матчей РПЛ, а «Сочи» – из трех поражений в гостях.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 64), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 64), Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Чалов (Гайч, 69).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров (Д. Пруцев, 81), Юсупов, Цаллагов, Заболотный (Дуганджич, 83), Жоаозиньо.

    Предупреждения: Марадишвили, 68; Ахметов, 71; Гайч, 90+2 – Жоаозиньо, 32; Юсупов, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии30
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      Рейтинг: +18937

      DOCTOR PENALTY 9 секунд назад

      Эта ничья - отличный результат. Для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +14122

      vladimir-7 33 секунды назад

      Вчера Динамо выиграло бы игру, то чемпионат завершился бы, а так
      придётся всем играть, пока спартак не встанет на своё шестое место.

      0
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      Рейтинг: +11931

      Garrincha58 2 минуты назад

      Федотов хороший тренер из говна делает конфетку и это не все могут

      0
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      Рейтинг: +9226

      JTherry 7 минут назад

      тактически Федотов переиграл Ганчаренко, если бы не офсайд, Юсупов красивый гол положил... и Зе столько моментов запорол (видимо, перехвалили за голы Ростову), что вообще можно было оформить разгром... после первого круга - пока триумвират, но все впереди, весной будет другой футбол у всех команд...

      3
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      Рейтинг: +6371

      GoLenaStop 12 минут назад

      ЦСКА отскочил - спасибо АКинфЕЛЛЕ!
      А матч получился настоящий, и игра толковая, с учетом погоды...
      С ув.

      2
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      Рейтинг: +787

      ySS 13 минут назад

      Неплохая игра. Филиал был несколько лучше.

      Зеболотный на пике карьеры! Можно забирать обратно, всяко лучше картонного Сутормина)

      1
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      Рейтинг: +5988

      knikos > ySS 11 минут назад

      Шутишь ?

      1
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      Рейтинг: +1440

      аларм дубль2 > knikos 6 минут назад

      да вроде старается зе,но как то все сумбурно у него !куда то все торопится!

      0
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      Рейтинг: +1110

      elessar arnor 14 минут назад

      ага, гений картофан: поставить неготового Щенникова, при этом забирая позицию у Бахи, который ху е во чувствовал себя на др бровке, наличие Тикнязяна, бестолочь, вот кого надо пи з д ить, а не Эджуке, да Обл я ков, с ужасным браком

      и с чемпионством не признаю этого тренера, кусок даров белоруси

      0
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      Рейтинг: +5988

      knikos 15 минут назад

      Не понимаю , почему Сочи не пригласил в своё время Деспота. С ним и без ЗЕ Болота они были бы в тройке , как минимум. Если Сочи так и не найдёт более-менее форварда , не видать им Европы , как своих ушей. Зе - ни скорости , ни мозгов в выборе позиции , ни техники ... болото в общем ...полное ... Сочи сыграл вничью выигранный матч . А сколько таких матчей ещё было . Акинфей , конечно , монстр ! Какой мяч вытащил !

      4
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      Рейтинг: +2227

      sobaka120982 17 минут назад

      думаю что сочи был гораздо ближе к трем очкам!!!! сегодня ничья с Сочи для Цска это успех

      4
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      Рейтинг: +1267

      alll-333 19 минут назад

      да что вы все так разволновались- всё еще впереди

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