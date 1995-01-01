РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью с «Сочи» и стал победителем первого круга

Эта ничья - отличный результат. Для Зенита.
ЦСКА не справился с «Сочи» в последнем туре первого круга РПЛ. Единственный мяч хозяев забил Арнор Сигурдссон. У гостей отличился экс-игрок ЦСКА Никита Бурмистров.
Несмотря на потерю очков, ЦСКА выиграл первый круг. Сочинцы поднялись на пятую строчку.
ЦСКА прервал серию из трех победных домашних матчей РПЛ, а «Сочи» – из трех поражений в гостях.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 64), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Тикнизян (Эджуке, 64), Марадишвили, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Чалов (Гайч, 69).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров (Д. Пруцев, 81), Юсупов, Цаллагов, Заболотный (Дуганджич, 83), Жоаозиньо.
Предупреждения: Марадишвили, 68; Ахметов, 71; Гайч, 90+2 – Жоаозиньо, 32; Юсупов, 80.