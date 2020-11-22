Де Брюйне: «Я не знаю правил футбола. Они меняются очень часто»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что не успевает следить за изменениями правил. Ему не совсем понятно, почему VAR отменил гол команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

«Если честно, я больше не знаю правил. Я думал, что, если мяч попадает выше рукава, это не нарушение. Я в футболе 12 лет, и в первые девять в правилах ничего не менялось.

Сейчас же все меняется очень часто. Не знаю, почему так», – сказал бельгиец Sky Sports.