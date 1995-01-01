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    Де Брюйне: «Я не знаю правил футбола. Они меняются очень часто»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что не успевает следить за изменениями правил. Ему не совсем понятно, почему VAR отменил гол команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

    «Если честно, я больше не знаю правил. Я думал, что, если мяч попадает выше рукава, это не нарушение. Я в футболе 12 лет, и в первые девять в правилах ничего не менялось.

    Сейчас же все меняется очень часто. Не знаю, почему так», – сказал бельгиец Sky Sports.

    • «Сити» идет в АПЛ 11-м.
    • Де Брюйне в текущем чемпионате провел 6 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.
    • 25 ноября «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом».

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10840

      Cules2013 1 час назад

      Мир вообще с каждым годом всё стремительнее меняется

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