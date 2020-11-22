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  • Жириновский: «Сборная мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

Жириновский: «Сборная мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

22 ноября 2020, 10:40
42

Депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил последние поражения сборной России. По его мнению, дело в Артеме Дзюбе.

«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе – состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу – обыграть сербов и войти в Лигу... Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», – сказал Жириновский в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

  • Сборная России осталась в лиге В Лиги наций.
  • Черчесов не вызвал Дзюбу после публикации видео с мастурбацией игрока.
  • Сын Жириновского Игорь Лебедев – член исполкома РФС.

Источник: ютуб-канал «Соловьев LIVE»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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спартаковский мудак
1606031610
Клоун ,а до этого мстила за то что Дзюба в составе. Сборную тренер набирает а тренер нулевой как и дзюбка вчера пешком отходил всю игру.
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spam2009
1606035513
Оставьте меня в покое, я хочу мастурбировать на голых телок а не на дзюбу
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Sviro
1606036624
Скорее всего Дзюба сам попросил Черчесова об этом. Но то, что сборная без дзюбы превращается в сбродную, это пипец!
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Fancyfall
1606036943
раз в неделю будут такие вбросы?.. надоели.
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NewLife
1606038612
Вот такие безумцы пишут нам законы.
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ySS
1606040334
Зачем тиражируют глупости? Тех, кто выходил "мстить" за питерскую легенду, без ущерба легко заменить. Исключая, пожалуй, Кузяева и Джикию. А вот незаменимых, как раз, и не было, Головина, Фернандеса, Зобнина, Кудряшова. Ещё бы, конечно, Генку Орлова посмотреть, как он забивает или комадует защитой на поле)
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партизан84
1606040424
лучше бы сказал, что команду заставили дзюбить пол ночи перед игрой в поддержку артемки, вот они и уставшие были
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JTherry
1606041659
что с дзюпой, что без него - все-равно сборная Стасика, а не сборная России... лучшие игроки остались в клубах, и как тренер Черчесов - посредственный... Жириновский, понимающий футбол на уровне дилетанта, лучше бы промолчал...
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Граф2019
1606043730
Жирик! ты дурак? епрст...
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zigbert
1606114355
Маразм крепчал.
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