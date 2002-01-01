Жириновский: «Сборная мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

Жириновский забери бздюбу в ЛДПР он и тебя научит а футбол для него уже закончился
Депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил последние поражения сборной России. По его мнению, дело в Артеме Дзюбе.
«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе – состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу – обыграть сербов и войти в Лигу... Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», – сказал Жириновский в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.
- Сборная России осталась в лиге В Лиги наций.
- Черчесов не вызвал Дзюбу после публикации видео с мастурбацией игрока.
- Сын Жириновского Игорь Лебедев – член исполкома РФС.