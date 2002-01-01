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    Жириновский: «Сборная мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

    Депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил последние поражения сборной России. По его мнению, дело в Артеме Дзюбе.

    «Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе – состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу – обыграть сербов и войти в Лигу... Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», – сказал Жириновский в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

    • Сборная России осталась в лиге В Лиги наций.
    • Черчесов не вызвал Дзюбу после публикации видео с мастурбацией игрока.
    • Сын Жириновского Игорь Лебедев – член исполкома РФС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Соловьев LIVE»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5086

      nik55 1 минуту назад

      Жириновский забери бздюбу в ЛДПР он и тебя научит а футбол для него уже закончился

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      Рейтинг: +1282

      spam2009 14 минут назад

      Оставьте меня в покое, я хочу мастурбировать на голых телок а не на дзюбу

      0
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      Рейтинг: +1282

      spam2009 15 минут назад

      Пора мастурбацию переименовать в дзюбобацию, все дрочат на это бревно, ппец

      0
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      Рейтинг: +1306

      almanev 33 минуты назад

      Жирик известный любитель дрочащих мужчин

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      Рейтинг: +3122

      Черкизовский Кот 51 минуту назад

      В 1995 году Эме Жаке отцепил от сборной Франции Эрика Кантона. Человека, вокруг персоны которого была построена игра команды. Как результат - бронза ЧЕ спустя год и золото ЧМ спустя три года. И это была звезда мирового масштаба. В отличие от Дзюбы.

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      Рейтинг: +5593

      САДЫЧОК 1 час назад

      И Жириновскому и Соловьёву ещё предстоит извиниться перед Кадыровым и болельщиками футбола ! Я , всё сказал !

      0
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      Рейтинг: +11930

      Garrincha58 1 час назад

      Какой уставший и поникший от трудов своих рукотворных Д мы все вчера могли наблюдать в игре с Ахматом,так что пользы сейчас от супер напа нет и уже наверное не будет

      1
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      Рейтинг: +98

      спартаковский мудак 1 час назад

      Клоун ,а до этого мстила за то что Дзюба в составе. Сборную тренер набирает а тренер нулевой как и дзюбка вчера пешком отходил всю игру.

      2
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      Рейтинг: +2775

      Puddle 1 час назад

      Я думал тупее толстого Васи никто не высказывается.... Ну кроме бомборыла Всеспартак01, конечно

      1
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      Рейтинг: +1405

      CSKA471 > Puddle 18 минут назад

      Вася как раз умнейший чел

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