Жириновский: «Сборная мстила Черчесову за то, что он незаслуженно убрал Дзюбу»

Депутат Государственной думы РФ, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил последние поражения сборной России. По его мнению, дело в Артеме Дзюбе.

«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе – состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся. Никто не поставил задачу – обыграть сербов и войти в Лигу... Футболисты уже насытились деньгами, не хватает мотивации», – сказал Жириновский в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.