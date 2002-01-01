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    Тедеско: «Мы с апреля без перерывов работаем с семи утра до восьми вечера. Вы не представляете, каково это»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему уезжал домой во время паузы на матчи сборных. Его не было в клубе несколько дней.

    «Я уезжал в Германию на десять дней во время паузы? Не смотрите только на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы. Вы не представляете, каково это. Тренеры находятся на работе с семи утра до восьми вечера. При этом вы видели нашу силу в матче с «Динамо» (1:1)» – сказал немец.

    • «Спартак» идет в таблице РПЛ третьим.
    • Следующий соперник – «Ротор».
    • Тедеско работает в «Спартаке» больше года.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4837

      "supermax" 14 минут назад

      необходим игрок, который будет разгонять атаку....кокорин все еще непонятный и вышел в старте видимо только потому что бакаев еще более непонятный....газизов дает интервью, но необходимо и поработать с комплектацией состава

      0
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      Рейтинг: +1732

      docndoc 1 час назад

      Работа с утра до вечера - не показатель её качества. Всё решает результат. Сизиф тоже от зари до зари камень в гору закатывал..

      3
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      Рейтинг: +2644

      Snek > docndoc 1 час назад

      А вам нужно чтобы с кучей инвалидов он вам за год РПЛ и ЛЧ выиграл? :)))
      По-моему Тедеско показывает очень даже хороший результат, если нет, то посмотрите, что показывал с этими же инвалидами пиджак.

      1
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      Рейтинг: +3465

      TOMSON 2 часа назад

      Не в той стране он на переработку решил пожаловаться.

      За всю страну не скажу. Но если включить в рабочий день время на дорогу, то большинство из Москвы и СПб с прохожем ритме работают. При этом за куда меньшие деньги и в куда более худших условиях.

      4
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      Рейтинг: +16108

      slavutiq70 > TOMSON 1 час назад

      В провинции только рабочий день длится 12 часов если ты хочешь больше 30 тыс заработать,,,15-25 если устраивает то 8 часов можно,,,,конечно я не беру в расчёт руководителей там другие конечно цифры,,,

      0
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      Рейтинг: +5593

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Безусловно видна работа тренера Тедеско и Шварца в Динамо ! Обе команды атаковали и играли дисциплинировано ! У Тедеско , только одна проблема Это , по всей видимости навязывающий , кем то Джикия .

      1
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      Рейтинг: +7205

      piligrim1986 3 часа назад

      да работайте, все норм. с таким подбором игроков - выше тройки не влезть.

      3
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      Рейтинг: +1419

      аларм дубль2 > piligrim1986 1 час назад

      как они работают,они вчера доказали в матче с динамо!

      -1
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