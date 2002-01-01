Тедеско: «Мы с апреля без перерывов работаем с семи утра до восьми вечера. Вы не представляете, каково это»

необходим игрок, который будет разгонять атаку....кокорин все еще непонятный и вышел в старте видимо только потому что бакаев еще более непонятный....газизов дает интервью, но необходимо и поработать с комплектацией состава
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему уезжал домой во время паузы на матчи сборных. Его не было в клубе несколько дней.
«Я уезжал в Германию на десять дней во время паузы? Не смотрите только на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы. Вы не представляете, каково это. Тренеры находятся на работе с семи утра до восьми вечера. При этом вы видели нашу силу в матче с «Динамо» (1:1)» – сказал немец.
- «Спартак» идет в таблице РПЛ третьим.
- Следующий соперник – «Ротор».
- Тедеско работает в «Спартаке» больше года.