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  • Тедеско: «Мы с апреля без перерывов работаем с семи утра до восьми вечера. Вы не представляете, каково это»

Тедеско: «Мы с апреля без перерывов работаем с семи утра до восьми вечера. Вы не представляете, каково это»

22 ноября 2020, 08:34
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему уезжал домой во время паузы на матчи сборных. Его не было в клубе несколько дней.

«Я уезжал в Германию на десять дней во время паузы? Не смотрите только на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы. Вы не представляете, каково это. Тренеры находятся на работе с семи утра до восьми вечера. При этом вы видели нашу силу в матче с «Динамо» (1:1)» – сказал немец.

  • «Спартак» идет в таблице РПЛ третьим.
  • Следующий соперник – «Ротор».
  • Тедеско работает в «Спартаке» больше года.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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piligrim1986
1606025081
да работайте, все норм. с таким подбором игроков - выше тройки не влезть.
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САДЫЧОК
1606029036
Безусловно видна работа тренера Тедеско и Шварца в Динамо ! Обе команды атаковали и играли дисциплинировано ! У Тедеско , только одна проблема Это , по всей видимости навязывающий , кем то Джикия .
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docndoc
1606030487
Работа с утра до вечера - не показатель её качества. Всё решает результат. Сизиф тоже от зари до зари камень в гору закатывал..
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"supermax"
1606035461
необходим игрок, который будет разгонять атаку....кокорин все еще непонятный и вышел в старте видимо только потому что бакаев еще более непонятный....газизов дает интервью, но необходимо и поработать с комплектацией состава
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Старикан
1606036756
Я сейчас заплачу от сострадания... Бедненькие, как же им живется тяжело... Работают они по 12 часов... Дрочат наверное...
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Fancyfall
1606037283
ха! мы то как раз представляем))) а ничья в таком матче - это правильно. но забить надо было первыми)
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Январь 59
1606040547
Бедные мяченоги. Сразу видно , что на стройках и у станков не работали. Понятия не имеют как на 25000 в месяц прожить. Вам бы в село, на прополку свеклы и морковки летом, в жару 30 градусов, и пособирать урожай клубники, гороха, помидоров. Вы бы и на пол зарплаты бегали как скипидаром намазанны. И не падали бы на поле от соприкосновения.
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zigbert
1606046547
Надо работать над улучшением результативности. Последние игры это показали. Но пока все идет по плану.
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fhnv
1606051293
И что ты там делаешь с 7 утра до 8 вечера??????????
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житель СПб
1606063549
Доменико, не увидели мы эту силу в матче с Динамо! Не занимайся самопохвальбой - это очень опасно и не продуктивно.
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