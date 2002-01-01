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    Тедеско: «Спартак» доволен ничьей с «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско доволен результатом матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). У спартаковцев отличился экс-динамовец Роман Зобнин.

    «Первый тайм был равным. У нас и у «Динамо» были моменты. Несколько контратак «Динамо» провело, но они случились после наших ненужных индивидуальных ошибок. Второй тайм был гораздо лучше, но если забиваешь – отыграться непросто. Был момент с ударом Зобнина, ещe удары, но после этого нам забили. Это грустно и досадно по такой игре, но мы отыгрались. По игре мы заслуживали победу, но по тому, как развивался матч, можно быть довольными ничьей.

    Сегодня обе команды много ошибались, соперник старался прессинговать, поэтому Зобнин и Алекс Крал больше играли в центре, чтобы заманить туда восьмeрок «Динамо». Да, были потери, мы хотели играть просто, но допускали ошибки», – сказал немец.

    • «Спартак» остался в таблице третьим.
    • В следующем туре команда примет «Ротор» (29 ноября).
    • «Динамо» занимает четвертое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      Shotlandets86 37 минут назад

      Отскок засчитан по факту, а Тедеско отыгрыш на победу где-то углядел, где его ни один адекватный болельщик не увидит.)))

      0
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      Рейтинг: +1929

      СвинкаСправедливости > Shotlandets86 7 минут назад

      Очень интересно, очень. Спартак игру вёл после 25-ой минуты. Динамо во втором тайме с радаров пропало напрочь. И это при сугубо динамовском судействе...

      0
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      Рейтинг: +3357

      maygli 47 минут назад

      Особенно Тедеско доволен.
      "Динамо" смотрелся цельнее и лучше. И при такой игре, ничья, действительно хороший результат для Спартака.

      2
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      Рейтинг: +1929

      СвинкаСправедливости > maygli 6 минут назад

      В каком месте оно смотрелось лучше? До 25-ой минуты?

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      Рейтинг: +5879

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Какую-то пургу несёт.

      2
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      Рейтинг: +18921

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ещё бы не быть довольным, чуть не обосрались.

      3
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      Рейтинг: +25606

      oyabun 1 час назад

      Дожились. Побед давно нет и Тедеско рад ничьей на домашнем стадионе. Но зато недельку все отдохнули. А лучше бы к игре готовились!

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