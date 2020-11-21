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Тедеско: «Спартак» доволен ничьей с «Динамо»

21 ноября 2020, 22:04
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско доволен результатом матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). У спартаковцев отличился экс-динамовец Роман Зобнин.

«Первый тайм был равным. У нас и у «Динамо» были моменты. Несколько контратак «Динамо» провело, но они случились после наших ненужных индивидуальных ошибок. Второй тайм был гораздо лучше, но если забиваешь – отыграться непросто. Был момент с ударом Зобнина, ещe удары, но после этого нам забили. Это грустно и досадно по такой игре, но мы отыгрались. По игре мы заслуживали победу, но по тому, как развивался матч, можно быть довольными ничьей.

Сегодня обе команды много ошибались, соперник старался прессинговать, поэтому Зобнин и Алекс Крал больше играли в центре, чтобы заманить туда восьмeрок «Динамо». Да, были потери, мы хотели играть просто, но допускали ошибки», – сказал немец.

  • «Спартак» остался в таблице третьим.
  • В следующем туре команда примет «Ротор» (29 ноября).
  • «Динамо» занимает четвертое место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Динамо Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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oyabun
1605985938
Дожились. Побед давно нет и Тедеско рад ничьей на домашнем стадионе. Но зато недельку все отдохнули. А лучше бы к игре готовились!
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DOCTOR PENALTY
1605986963
Ещё бы не быть довольным, чуть не обосрались.
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maygli
1605987931
Особенно Тедеско доволен. "Динамо" смотрелся цельнее и лучше. И при такой игре, ничья, действительно хороший результат для Спартака.
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Shotlandets86
1605988494
Отскок засчитан по факту, а Тедеско отыгрыш на победу где-то углядел, где его ни один адекватный болельщик не увидит.)))
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Владислав Vlad
1606005366
Опять катаем мяч поперёк поля. Три нападающих, а толку ноль. Какие-то навесы в пустоту. Опасных моментов почти и не было. Только Зоба играть в атаку хотел. Кокорин попробовал с Мозесом поиграть в профессионалов, видимо тот его не понимает. Сыгранности в нападении нет. А замена Кокоши? Бакаев вышел на поле и растворился. Крал, как обычно - куча пасов и все мимо. Как он в своей сборной лучшим-то стал? Короче говоря - Спартак сыграл плохо. Как сыграло Динамо - не знаю, не слежу за ними.
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subbotaspartak
1606016250
Болельщики недовольны...
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slavа0508
1606024730
Доволен,,,,ладно бы ничья после победы а у нас третья игра без побед,а это уже начало падения,,,так что хорошего мало,,,,,пока конкуренты в Европе наоборот надо было отрываться,,,упустим сейчас очки потом тяжело будет,,,,,
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Рубинище
1606032452
Мне Мозес понравился, сыгранности пока нет правда, но игру усилит у кб. Какорин оч какой то не в форме, Зобнин психанул-что ли? каково-то Меси исполнил. суперский гол... думаю к весне будет у Спартака состав оч. сильный-это если ещё зимой не при купятся. Надо признать у Динамовцев голкипер хорошо отыграл-в целом 2 команды плюс, минус , одного уровня и игра такая же
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Иван Петров 1986
1606034421
А я не доволен и, наверное, не я один.
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яцык
1606038211
а где баклан-бацман?комент в студию
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