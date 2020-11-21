Тедеско: «Спартак» доволен ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско доволен результатом матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). У спартаковцев отличился экс-динамовец Роман Зобнин.

«Первый тайм был равным. У нас и у «Динамо» были моменты. Несколько контратак «Динамо» провело, но они случились после наших ненужных индивидуальных ошибок. Второй тайм был гораздо лучше, но если забиваешь – отыграться непросто. Был момент с ударом Зобнина, ещe удары, но после этого нам забили. Это грустно и досадно по такой игре, но мы отыгрались. По игре мы заслуживали победу, но по тому, как развивался матч, можно быть довольными ничьей.

Сегодня обе команды много ошибались, соперник старался прессинговать, поэтому Зобнин и Алекс Крал больше играли в центре, чтобы заманить туда восьмeрок «Динамо». Да, были потери, мы хотели играть просто, но допускали ошибки», – сказал немец.