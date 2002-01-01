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    Шварц: «Динамо» нанесло 19 ударов в игре со «Спартаком», неплохой результат»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил результат матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы забили первыми.

    «Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у «Спартака» штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могла взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака», неплохой результат для выездной игры.

    Почему такие разные таймы? Вы правы, в первом тайме было много моментов, во втором тайме нам не хватило сил, вышли игроки, которые были травмированы до этого. Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обоих команд.

    Гильермо Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он отыграл хорошо. Шарль Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы дали сыграть более свежим игрокам», – сказал Шварц.

    • «Динамо» осталось на четвертом месте.
    • Шварца назначили этой осенью.
    • В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» (28 ноября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      СвинкаСправедливости 42 минуты назад

      Какой от этого толк, если Динамо после 25-ой минуты игру потеряла, а во втором тайме игра на контратаках не удалась?

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