Шварц: «Динамо» нанесло 19 ударов в игре со «Спартаком», неплохой результат»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил результат матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Динамовцы забили первыми.

«Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у «Спартака» штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могла взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака», неплохой результат для выездной игры.

Почему такие разные таймы? Вы правы, в первом тайме было много моментов, во втором тайме нам не хватило сил, вышли игроки, которые были травмированы до этого. Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обоих команд.

Гильермо Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он отыграл хорошо. Шарль Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы дали сыграть более свежим игрокам», – сказал Шварц.