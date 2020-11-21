Гончаренко: «ЦСКА окреп и вступает в период зрелости»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о прогрессе своей команды.

– Есть ощущение, что команда стала по-настоящему уверенной в себе. Научилась терпеть, приобрела психологию победителей. Согласны с таким наблюдением?

– Вы абсолютно правы. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент, который я сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Думаю, это радует не только меня как тренера, но и всю многочисленную армию наших болельщиков.

– По-вашему, команда готова к борьбе за золотые медали?

– Сейчас рано думать, что там произойдет в мае, с каким очковым багажом мы подойдем к 30-му туру, как в этот момент будет выглядеть таблица. Мы совершенно не забиваем себе этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимая, что это и есть ближайшая цель, а нам нужно добывать результат здесь и сейчас.

Мы с вами уже отметили, что команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые еще недавно считались для нас неудобными. Речь о «Динамо» и «Ростове». И тех, и других мы не просто победили, а именно переиграли. Такие вещи тоже делают команду сильнее. Наша задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу, и в каждом из них стараться брать очки.