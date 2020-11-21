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Гончаренко: «ЦСКА окреп и вступает в период зрелости»

21 ноября 2020, 16:35
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о прогрессе своей команды.

– Есть ощущение, что команда стала по-настоящему уверенной в себе. Научилась терпеть, приобрела психологию победителей. Согласны с таким наблюдением?

– Вы абсолютно правы. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент, который я сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Думаю, это радует не только меня как тренера, но и всю многочисленную армию наших болельщиков.

– По-вашему, команда готова к борьбе за золотые медали?

– Сейчас рано думать, что там произойдет в мае, с каким очковым багажом мы подойдем к 30-му туру, как в этот момент будет выглядеть таблица. Мы совершенно не забиваем себе этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимая, что это и есть ближайшая цель, а нам нужно добывать результат здесь и сейчас.

Мы с вами уже отметили, что команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые еще недавно считались для нас неудобными. Речь о «Динамо» и «Ростове». И тех, и других мы не просто победили, а именно переиграли. Такие вещи тоже делают команду сильнее. Наша задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу, и в каждом из них стараться брать очки.

  • ЦСКА лидирует в РПЛ по итогам 14 туров.
  • В воскресенье московская команда примет «Сочи».

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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prtcs
1605967620
Будем надеется, что созрели надолго и всерьез. Здоровья, удачи.
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paracetamol
1605973489
Как окреп, видели в игре с Фейенордом.
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BRO_football
1605975535
Пока на первом месте в таблице в ЦСКА будут говорить о зрелости и сыгранности, а как свалятся на 5 строчку, так сразу пойдут разговоры о молодости и неопытности.
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