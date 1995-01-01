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    Газизов: «За два дня до закрытия трансферного окна у «Спартака» был вариант с хорошим опорником»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил намерения клуба усилить состав новым опорным полузащитником.

    – Планирует ли «Спартак» зимой вернуться к поиску опорника?

    – Конечно. Эта работа велась и сейчас. И за два дня до закрытия трансферного окна у нас был футболист. Мало того, он есть, и мы будем до конца смотреть за ним. Хороший футболист с хорошими качествами.

    За несколько дней до закрытия летне-осеннего трансферного окна сообщалось об отказе хавбека «Ювентуса» Сами Хедиры переходить в «Спартак».

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -138

      Alex_MI_5 8 минут назад

      Это что вам, театр, смотреть за ним? Мож купить надо, не?

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