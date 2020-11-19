Газизов: «За два дня до закрытия трансферного окна у «Спартака» был вариант с хорошим опорником»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил намерения клуба усилить состав новым опорным полузащитником.

– Планирует ли «Спартак» зимой вернуться к поиску опорника?

– Конечно. Эта работа велась и сейчас. И за два дня до закрытия трансферного окна у нас был футболист. Мало того, он есть, и мы будем до конца смотреть за ним. Хороший футболист с хорошими качествами.

За несколько дней до закрытия летне-осеннего трансферного окна сообщалось об отказе хавбека «Ювентуса» Сами Хедиры переходить в «Спартак».

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