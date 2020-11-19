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  • Слуцкий: «По уровню РПЛ ближе к чемпионатам Бельгии и Нидерландов, чем к Франции и Германии»

Слуцкий: «По уровню РПЛ ближе к чемпионатам Бельгии и Нидерландов, чем к Франции и Германии»

19 ноября 2020, 19:17
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.

– Уровень чемпионата упал, вы говорите. Но он же не упал на уровень Израиля или Грузии.

– А что мы считаем уровнем чемпионата?

– Вот выходит Валерий Карпин и говорит: «А с чего мы должны быть сильнее «Маккаби»?»

– Я с ним отчасти согласен.

– То есть уровень чемпионата России – уровень чемпионата Израиля?

– Кого мы берем в пример? Если «Зенит» с его составом... Давайте так, какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава. Но мы должны понимать, что российскую стоимость состава мы должны делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги.

Это объективная реальность, я работал в Нидерландах, знаю, что игрока, которого мы бы там приобрели за миллион, в Россию он приехал бы за четыре. Зарплата 300 тысяч – сюда бы он приехал с зарплатой 700 тысяч. Поэтому мы должны цену по Transfermarkt делить.

Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии. Наверное, где-то вот здесь уровень РПЛ.

  • Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА – между Португалией и Нидерландами.
  • В трех турах Лиги чемпионов и Лиги Европы команды из РПЛ не одержали ни одной победы.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Сильвербой
1605809460
Ну слава Богу, а я то уж подумал, что мы в жопе полной!
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Cules2013
1605810335
Я не сильно ошибусь, если скажу, что главная претензия уже много лет к нашему футболу, отнюдь не в плохих результатах, а самом качестве игры и самоотдаче игроков. Можно проиграть достойно, а можно с позором, демонстрируя будто бы даже нежелание побеждать. Вот у нас второе и это даже бесит. Игроки на поле мучаются.
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nemolod
1605812024
Уровень РПЛ, о котором говорит ЛВС,держится за счет легионеров,а убери их всех сейчас-то этот уровень станет равным уровню пердива! Главная причина-это откровенно слабая работа футбольных школ и как результат - молодой футболист приходит в команду не готовым и хорошо еще если какой-нибудь главный тренер с его помощниками займется таким игроком и поднатаскает его в мастерстве,но обычно поступают просто-не соответствует-в дубль,в аренду и т д!
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Hektor 84
1605814867
Леня загнул. Скорее Белоруссии, Сербии, Австрии и Болгарии.
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general.lizyukov
1605815980
Да не, Греция/Швеция/Сербия/Шотландия. Не выше. Правильно говорит, переплачиваем мы за игроков. И своих из-за этого размягчаем, не готовы они умирать на поле за 300 тысяч, чему 0-5 и подтверждение. Вот не представляю я у нас ни одного игрока, который бы в финале получил травму, остался бы у поля, а потом в серии пенальти ещё бы поддерживал своих, советы давал, утешал, заводил. У португальцев такой есть, а у нас нет. Потому что до футбола не голодные.
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Niko
1605845304
Адекватность, жаль что от того кто и так был таковым)))
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Каратель помойников
1605855713
Чемпионат Таджикистана
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Рубинище
1605899234
Очередной Тамбов не потянул лимит на легионеров. никого не можем обыграть, зато колхозам , почтальонам с виноделами влететь запросто.
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