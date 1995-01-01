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    Слуцкий: «По уровню РПЛ ближе к чемпионатам Бельгии и Нидерландов, чем к Франции и Германии»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.

    – Уровень чемпионата упал, вы говорите. Но он же не упал на уровень Израиля или Грузии.

    – А что мы считаем уровнем чемпионата?

    – Вот выходит Валерий Карпин и говорит: «А с чего мы должны быть сильнее «Маккаби»?»

    – Я с ним отчасти согласен.

    – То есть уровень чемпионата России – уровень чемпионата Израиля?

    – Кого мы берем в пример? Если «Зенит» с его составом... Давайте так, какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава. Но мы должны понимать, что российскую стоимость состава мы должны делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги.

    Это объективная реальность, я работал в Нидерландах, знаю, что игрока, которого мы бы там приобрели за миллион, в Россию он приехал бы за четыре. Зарплата 300 тысяч – сюда бы он приехал с зарплатой 700 тысяч. Поэтому мы должны цену по Transfermarkt делить.

    Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии. Наверное, где-то вот здесь уровень РПЛ.

    • Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА – между Португалией и Нидерландами.
    • В трех турах Лиги чемпионов и Лиги Европы команды из РПЛ не одержали ни одной победы.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6652

      Сильвербой 1 минуту назад

      Ну слава Богу, а я то уж подумал, что мы в жопе полной!

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      Рейтинг: +1389

      аларм дубль2 1 час назад

      мы ближе к чемпионатам сан-марино лихтенштейна гибралтара и т.д!результаты в еврокубках и лиге наций говорят сейчас об этом!

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