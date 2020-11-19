Слуцкий: «По уровню РПЛ ближе к чемпионатам Бельгии и Нидерландов, чем к Франции и Германии»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.

– Уровень чемпионата упал, вы говорите. Но он же не упал на уровень Израиля или Грузии.

– А что мы считаем уровнем чемпионата?

– Вот выходит Валерий Карпин и говорит: «А с чего мы должны быть сильнее «Маккаби»?»

– Я с ним отчасти согласен.

– То есть уровень чемпионата России – уровень чемпионата Израиля?

– Кого мы берем в пример? Если «Зенит» с его составом... Давайте так, какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава. Но мы должны понимать, что российскую стоимость состава мы должны делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги.

Это объективная реальность, я работал в Нидерландах, знаю, что игрока, которого мы бы там приобрели за миллион, в Россию он приехал бы за четыре. Зарплата 300 тысяч – сюда бы он приехал с зарплатой 700 тысяч. Поэтому мы должны цену по Transfermarkt делить.

Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии. Наверное, где-то вот здесь уровень РПЛ.