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    Кепа хочет зимой уйти из «Челси»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага собирается сменить команду.

    По информации The Sun, испанец хочет уйти в другой клуб в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику во второй части сезона и побороться за место в заявке национальной сборной на Евро-2020.

    26-летний голкипер согласен на вариант с арендой и даже готов пойти на сокращение зарплаты.

    • В текущем сезоне Кепа провел за «Челси» три матча и пропустил шесть голов.
    • В лондонском клубе футболист зарабатывает около 150 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: The Sun

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