Кепа хочет зимой уйти из «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага собирается сменить команду.
По информации The Sun, испанец хочет уйти в другой клуб в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику во второй части сезона и побороться за место в заявке национальной сборной на Евро-2020.
26-летний голкипер согласен на вариант с арендой и даже готов пойти на сокращение зарплаты.
- В текущем сезоне Кепа провел за «Челси» три матча и пропустил шесть голов.
- В лондонском клубе футболист зарабатывает около 150 тысяч фунтов в неделю.
Источник: The Sun