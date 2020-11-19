Кепа хочет зимой уйти из «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага собирается сменить команду.

По информации The Sun, испанец хочет уйти в другой клуб в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику во второй части сезона и побороться за место в заявке национальной сборной на Евро-2020.

26-летний голкипер согласен на вариант с арендой и даже готов пойти на сокращение зарплаты.