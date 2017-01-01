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    Черчесов: «Тадич, наверное, не знает, но я хотел подписать его во время работы в «Динамо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги наций против Сербии.

    «В Сербии всегда были игроки хорошего уровня, много представителей именитых зарубежных клубов. Не знаю, почему сербы давно не попадают на Евро. В среду не сыграет Тадич? У нас тоже многие не сыграют. У нас похожие сложности. Тадич, наверное, этого не знает, но, работая в «Динамо», я хотел его приобрести для нашего клуба. Это основательный игрок.

    Новичков достаточно. Не потому что так планировали. Некоторые выбывали — и на их место мы вызывали футболистов из молодежной сборной. С каждой теорией, игрой, тренировкой новички больше понимают наши требования. Но надо дать им немного времени. Надо набраться терпения и пошагово встраивать их в коллектив. У нас есть устоявшиеся принципы, которые они должны понять», — сказал Черчесов.

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
    • Во времена работы Черчесова в «Динамо» Тадич выступал за «Саутгемптон».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +343

      Mityai90 1 минуту назад

      Где-то перекрестился Тадич.

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