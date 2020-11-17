Черчесов: «Тадич, наверное, не знает, но я хотел подписать его во время работы в «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 6-го тура групповой стадии Лиги наций против Сербии.

«В Сербии всегда были игроки хорошего уровня, много представителей именитых зарубежных клубов. Не знаю, почему сербы давно не попадают на Евро. В среду не сыграет Тадич? У нас тоже многие не сыграют. У нас похожие сложности. Тадич, наверное, этого не знает, но, работая в «Динамо», я хотел его приобрести для нашего клуба. Это основательный игрок.

Новичков достаточно. Не потому что так планировали. Некоторые выбывали — и на их место мы вызывали футболистов из молодежной сборной. С каждой теорией, игрой, тренировкой новички больше понимают наши требования. Но надо дать им немного времени. Надо набраться терпения и пошагово встраивать их в коллектив. У нас есть устоявшиеся принципы, которые они должны понять», — сказал Черчесов.