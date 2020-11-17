«Спартак»: «На матч с «Динамо» команды выйдут в футболках, посвященных 100-летию Бескова»

В «Спартаке» рассказали о мероприятиях, посвященных 100-летию бывшего тренера «Динамо» и красно-белых Константина Бескова.

«18 ноября представители клуба посетят могилу Константина Бескова, в этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов. На матч с «Динамо» команды выйдут в специальных футболках, также на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову», – рассказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.