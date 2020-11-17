«Спартак»: «На матч с «Динамо» команды выйдут в футболках, посвященных 100-летию Бескова»

В «Спартаке» рассказали о мероприятиях, посвященных 100-летию бывшего тренера «Динамо» и красно-белых Константина Бескова.
«18 ноября представители клуба посетят могилу Константина Бескова, в этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов. На матч с «Динамо» команды выйдут в специальных футболках, также на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову», – рассказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
- Матч «Спартак» – «Динамо» состоится 21 ноября.
- «Спартак» под руководством Бескова дважды выигрывал чемпионат СССР.
- С «Динамо» Бесков взял две победы в Кубке СССР и одну – в Кубке России.
Источник: «Р-Спорт»