Metaratings: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» десятидневный отпуск и улетел в Германию

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед вылетом в Германию распорядился дать десять выходных футболистам, не получившим вызов в сборную.
По информации Metaratings, игрокам передали индивидуальные планы тренировок от немецкого специалиста, но вместе команда не занималась.
Сам Тедеско, как сообщалось ранее, отправился на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.
- По итогам 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт 35-летнего тренера с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
Источник: Metaratings