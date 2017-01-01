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    Metaratings: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» десятидневный отпуск и улетел в Германию

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед вылетом в Германию распорядился дать десять выходных футболистам, не получившим вызов в сборную.

    По информации Metaratings, игрокам передали индивидуальные планы тренировок от немецкого специалиста, но вместе команда не занималась.

    Сам Тедеско, как сообщалось ранее, отправился на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.

    • По итогам 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт 35-летнего тренера с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3423

      TOMSON 39 минут назад

      Возможно правильно. Игрокам в этом сезоне и такой отдых нужен. Только результаты следующих туров покажут прав он или просто болтяру забил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5377

      maior-60 51 минуту назад

      А к Динамо готовиться не надо?

      1
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      ...
      Рейтинг: +953

      Ужас Бората > maior-60 31 минуту назад

      Перешли на удаленку.

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