Metaratings: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» десятидневный отпуск и улетел в Германию

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед вылетом в Германию распорядился дать десять выходных футболистам, не получившим вызов в сборную.

По информации Metaratings, игрокам передали индивидуальные планы тренировок от немецкого специалиста, но вместе команда не занималась.

Сам Тедеско, как сообщалось ранее, отправился на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.