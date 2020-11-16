Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» десятидневный отпуск и улетел в Германию

Metaratings: Тедеско предоставил игрокам «Спартака» десятидневный отпуск и улетел в Германию

16 ноября 2020, 22:53
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед вылетом в Германию распорядился дать десять выходных футболистам, не получившим вызов в сборную.

По информации Metaratings, игрокам передали индивидуальные планы тренировок от немецкого специалиста, но вместе команда не занималась.

Сам Тедеско, как сообщалось ранее, отправился на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.

  • По итогам 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт 35-летнего тренера с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1605556777
А к Динамо готовиться не надо?
Ответить
NewLife
1605562750
Посмотрел на игру сборной и решил: пусть отдыхают.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1605564824
Самое время отдохнуть друг от друга.
Ответить
elenakostochen
1605572264
Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй------- http://bit.do/xznakom
Ответить
Иван Петров 1986
1605591668
Бабки идут и ладно. Какой тут нахер спартак.
Ответить
oyabun
1605592770
Вот и посмотрим в субботу - пошел ли на пользу игрокам отдых. Тренировки нужного эффекта не дают, решил Тедеско, так может попробовать от противного? ))
Ответить
alp
1605595432
щетаю, правильно сделал, кроме собственного отлета в германию. может натащить заразы из германщины... я бы еще добавил, чтобы на время отпуска дома сидели и самостоятельно поддерживали форму.. а то у нас как бывает? кот из дому - мыши в пляс!
Ответить
Kollljan
1605598107
Похоже, свинтил паренёк.
Ответить
annamalykowa
1605606801
Здесь шалавы дают в анал и берут в рот, можешь убедиться сам (все бесплатно и анонимно) ------> https://bit.vodka/xsex
Ответить
zigbert
1605636464
Тренировочный процесс будет продолжаться даже в отсутствии Тедеско.
Ответить
Главные новости
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
1
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+