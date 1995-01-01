Metaratings: Тедеско улетел в Германию во время паузы на матчи сборных

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправился из России в Германию, утверждает Metaratings.

По информации источника, 35-летний специалист полетел на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.

Во время октябрьской паузы на матчи сборных тренер также летал в Германию.