Metaratings: Тедеско улетел в Германию во время паузы на матчи сборных

То есть тренировать Спартак не надо? У нас же всё хорошо, да? Просто громим всех соперников! Я, конечно, понимаю, что многие уехали в сборные, но и многие остались, с ними тоже работать нужно.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправился из России в Германию, утверждает Metaratings.
По информации источника, 35-летний специалист полетел на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.
Во время октябрьской паузы на матчи сборных тренер также летал в Германию.
- По итогам 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт Тедеско с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.