Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Metaratings: Тедеско улетел в Германию во время паузы на матчи сборных

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отправился из России в Германию, утверждает Metaratings.

    По информации источника, 35-летний специалист полетел на родину, чтобы во время перерыва в РПЛ провести время с семьей и близкими.

    Во время октябрьской паузы на матчи сборных тренер также летал в Германию.

    • По итогам 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Тедеско с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25467

      oyabun 2 часа назад

      То есть тренировать Спартак не надо? У нас же всё хорошо, да? Просто громим всех соперников! Я, конечно, понимаю, что многие уехали в сборные, но и многие остались, с ними тоже работать нужно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4776

      "supermax" > oyabun 25 минут назад

      повидаться с семьей тоже важно...хотя бы пару дней...чтобы с положительными эмоциями вернуться к работе...а пока надеюсь помощники справятся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3409

      TOMSON 3 часа назад

      Как вернётся пусть 2 недели на карантине посидит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3070

      serhio80 > TOMSON 1 час назад

      У него рабочая виза. Тест до посадки на рейс, тест по прилету. И пошел работать через сутки

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru