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    Агент Эбонга – об интересе «Локомотива»: «Мы открыты для обсуждения предложений»

    Михаил Лебедев, агент полузащитника «Астаны» Макса Эбонга, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент, предположительно, входит в список интересов «Локомотива».

    «Сейчас Макс играет в «Астане», и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и «Локомотива» я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», – сказал агент.

    • Эбонг – воспитанник солигорского «Шахтера».
    • За «Астану» выступает с января 2020 года, сыграл 16 матчей и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 450 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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