Агент Эбонга – об интересе «Локомотива»: «Мы открыты для обсуждения предложений»

Михаил Лебедев, агент полузащитника «Астаны» Макса Эбонга, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент, предположительно, входит в список интересов «Локомотива».
«Сейчас Макс играет в «Астане», и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и «Локомотива» я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», – сказал агент.
- Эбонг – воспитанник солигорского «Шахтера».
- За «Астану» выступает с января 2020 года, сыграл 16 матчей и сделал два ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 450 тысяч евро.
Источник: Sport24