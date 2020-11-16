Агент Эбонга – об интересе «Локомотива»: «Мы открыты для обсуждения предложений»

Михаил Лебедев, агент полузащитника «Астаны» Макса Эбонга, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент, предположительно, входит в список интересов «Локомотива».

«Сейчас Макс играет в «Астане», и он счастлив находиться здесь. Конечно, про интерес российских клубов и «Локомотива» я слышал. Но на данный момент мы не получали официального предложения. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения предложений», – сказал агент.