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  • Журналист Кожахмет: «Полузащитник «Астаны» Эбонг интересен «Локомотиву»

Журналист Кожахмет: «Полузащитник «Астаны» Эбонг интересен «Локомотиву»

15 ноября 2020, 13:28
1

Белорусский полузащитник казахстанской «Астаны» Макс Эбонг привлек внимание «Локомотива». Также им интересуются турецкие клубы.

«У больших клубов вроде «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА работа на трансфером рынке ведется круглогодично. И на каждую проблемную позицию они составляют обширный список из кандидатов из различных стран.

Вот в таком списке «железнодорожников» есть один футболист «Астаны». Предположительно речь идет о белорусском полузащитнике Максе Эбонге. По многим параметрам он может быть интересен российским клубам: молодой возраст (21 год), позиция (центральный полузащитник, который может закрыть и любой из флангов), паспорт (белорусы в России также не подпадают под лимит на легионеров). И цена – «Астана» вряд ли будет просить за него больше 1,5 миллиона долларов.

Насколько мне известно, Эбонг интересен не только «Локомотиву», к нему присматриваются и другие клубы из России, Турции. Но пока в саму «Астану» никто с предложениями не выходил. Его контракт со столичным клубом действует до конца 2023 года», – написал Айдын Кожахмет.

  • Рынок оценивает игрока в 450 тысяч евро.
  • В текущем сезоне КПЛ Эбонг провел 13 матчей, сделал две результативные передачи.
  • «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,3 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Локомотив Астана Эбонг Макс
Комментарии (1)
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PAREVG.
1605561333
Странная у него фамилия, для Белоруса, хотя кожа белая и черты лица - европеоидные...
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