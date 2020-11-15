Журналист Кожахмет: «Полузащитник «Астаны» Эбонг интересен «Локомотиву»

Белорусский полузащитник казахстанской «Астаны» Макс Эбонг привлек внимание «Локомотива». Также им интересуются турецкие клубы.

«У больших клубов вроде «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА работа на трансфером рынке ведется круглогодично. И на каждую проблемную позицию они составляют обширный список из кандидатов из различных стран.

Вот в таком списке «железнодорожников» есть один футболист «Астаны». Предположительно речь идет о белорусском полузащитнике Максе Эбонге. По многим параметрам он может быть интересен российским клубам: молодой возраст (21 год), позиция (центральный полузащитник, который может закрыть и любой из флангов), паспорт (белорусы в России также не подпадают под лимит на легионеров). И цена – «Астана» вряд ли будет просить за него больше 1,5 миллиона долларов.

Насколько мне известно, Эбонг интересен не только «Локомотиву», к нему присматриваются и другие клубы из России, Турции. Но пока в саму «Астану» никто с предложениями не выходил. Его контракт со столичным клубом действует до конца 2023 года», – написал Айдын Кожахмет.