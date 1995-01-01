Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Журналист Кожахмет: «Полузащитник «Астаны» Эбонг интересен «Локомотиву»

    Белорусский полузащитник казахстанской «Астаны» Макс Эбонг привлек внимание «Локомотива». Также им интересуются турецкие клубы.

    «У больших клубов вроде «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА работа на трансфером рынке ведется круглогодично. И на каждую проблемную позицию они составляют обширный список из кандидатов из различных стран.

    Вот в таком списке «железнодорожников» есть один футболист «Астаны». Предположительно речь идет о белорусском полузащитнике Максе Эбонге. По многим параметрам он может быть интересен российским клубам: молодой возраст (21 год), позиция (центральный полузащитник, который может закрыть и любой из флангов), паспорт (белорусы в России также не подпадают под лимит на легионеров). И цена – «Астана» вряд ли будет просить за него больше 1,5 миллиона долларов.

    Насколько мне известно, Эбонг интересен не только «Локомотиву», к нему присматриваются и другие клубы из России, Турции. Но пока в саму «Астану» никто с предложениями не выходил. Его контракт со столичным клубом действует до конца 2023 года», – написал Айдын Кожахмет.

    • Рынок оценивает игрока в 450 тысяч евро.
    • В текущем сезоне КПЛ Эбонг провел 13 матчей, сделал две результативные передачи.
    • «Локомотив» идет в РПЛ восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,3 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru