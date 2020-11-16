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    Павлюченко – о словах про поляков: «Мои слова не были адресованы польской нации. Речь шла о Марциняке»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил свое высказывание об арбитре Шимоне Марциняке после поражения от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

    «Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

    Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.

    У меня есть хорошие польские ребята с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», – приводит слова Павлюченко Sport24.

    • Россия осталась на первом месте в группе.
    • Матч с Сербией состоится 18 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

    Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6832

      Вомбат 8 минут назад

      Футболисты вообще умом не блещут, но то, что он сказал, грубо говоря верно, ибо относится к большинству поляков. А главное даже не это, а то, что како-нибудь условный Тэйлор, Брых или Дин может быть закоренелым русофобом в жизни, но не позволит этому влиять на профессиональную деятельность. А вот Скамина, Марциняк, Мажич выходили, выходят и будут выходить на матчи с участием россйских команд с одной целью -- засудить их. И плевать эти славяне хотели на профессиональную этику.

      0
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      Рейтинг: +344

      vsolon 24 минуты назад

      иди лучше дрочи....

      0
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      Рейтинг: +1148

      alll-333 1 час назад

      О, как заднюю включил. Сказал пургу от недалёкого ума. Всё, нет у тебя в Польше друзей....

      0
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      Рейтинг: +6832

      Вомбат > alll-333 12 минут назад

      Это такая потеря! Как он переживет, бедный?

      0
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      Рейтинг: +4130

      Давид59 1 час назад

      Слово не воробей. Поздно.

      2
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      Рейтинг: +4754

      Томик 1 час назад

      Ну не любят, не любят, суки ещё те. Что тут оправдываться было? Разве что для Войцеха.

      0
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      Рейтинг: +18100

      bset 1 час назад

      "Поляки не любят русских", а потом "Вы меня неправильно поняли"

      2
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      Рейтинг: +5103

      NewLife 1 час назад

      Лучше заткнись, балбес.

      2
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      Рейтинг: +1539

      altezzik 1 час назад

      Сначала думай - потом говори. Если сказал - отвечай за слова.

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      Рейтинг: +16335

      silver29 2 часа назад

      Его цитата: Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу, что ему еще тут комментировать? надо сначала иметь мозги, потом думать, а потом говорить.

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