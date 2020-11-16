Павлюченко – о словах про поляков: «Мои слова не были адресованы польской нации. Речь шла о Марциняке»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил свое высказывание об арбитре Шимоне Марциняке после поражения от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.

У меня есть хорошие польские ребята с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», – приводит слова Павлюченко Sport24.

Россия осталась на первом месте в группе.

Матч с Сербией состоится 18 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»