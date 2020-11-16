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  • Павлюченко – о словах про поляков: «Мои слова не были адресованы польской нации. Речь шла о Марциняке»

Павлюченко – о словах про поляков: «Мои слова не были адресованы польской нации. Речь шла о Марциняке»

16 ноября 2020, 14:59
19

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объяснил свое высказывание об арбитре Шимоне Марциняке после поражения от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

«Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.

У меня есть хорошие польские ребята с кем я играл и до сих пор хорошо общаюсь», – приводит слова Павлюченко Sport24.

  • Россия осталась на первом месте в группе.
  • Матч с Сербией состоится 18 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

Источник: Sport24
Россия Турция Павлюченко Роман Марциняк Шимон
Комментарии (19)
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altezzik
1605528550
Сначала думай - потом говори. Если сказал - отвечай за слова.
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NewLife
1605528697
Лучше заткнись, балбес.
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Давид59
1605529832
Слово не воробей. Поздно.
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Просто-333
1605531780
О, как заднюю включил. Сказал пургу от недалёкого ума. Всё, нет у тебя в Польше друзей....
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Вомбат
1605535138
Футболисты вообще умом не блещут, но то, что он сказал, грубо говоря верно, ибо относится к большинству поляков. А главное даже не это, а то, что како-нибудь условный Тэйлор, Брых или Дин может быть закоренелым русофобом в жизни, но не позволит этому влиять на профессиональную деятельность. А вот Скамина, Марциняк, Мажич выходили, выходят и будут выходить на матчи с участием россйских команд с одной целью -- засудить их. И плевать эти славяне хотели на профессиональную этику.
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Лфшт
1605536900
Ну поляки не любят русских по одной причине, по которой нас не любят и все остальные, - бояться. А страх лучше всего у мелких шавок лучше всего проявляется в мелких подколках. Басня Крылова "Слон и моська"
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Ru677
1605537907
Судья была продажная, Широков с ним разберется...
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BRO_football
1605538367
Вот вам, пожалуйста. Как в РПЛ судьи ошибаются, то РФС запрещает клубам публично критиковать работу. А как в Лиге Наций судья ошибся против России, то в сборной и вокруг неё только об этом и говорят.
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Бриг
1605553646
У меня самого отдаленные польские корни, но всё правильно. Не любят, но это было бы не страшно, но - вредят. В этом смысле 4 ноября правильно сделали праздником.
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Hektor 84
1606135555
Рома лучше вообще не трепаться в прессе, что потом не придумывать отмазки.
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