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  • Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации

Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации

14 ноября 2020, 08:55
5

Хавбеку «Спартака» Михаилу Игнатову грозит наказание за сотрудничество с неофициальным посредником.

Комитет по статусу игроков РФС обратился в комиссию по агентской деятельности с заявлением на футболиста за нарушение им регламента.

У спартаковца был договор с неаккредитованным посредником Дмитрием Теренковым. Если будет установлено, что это соглашение носило агентский характер, то полузащитника дисквалифицируют на срок до трех месяцев.

  • Контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
  • За основную команду москвичей он пока провел только 14 матчей, забив в них один гол.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (5)
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Лфшт
1605338306
Футбол мертв как игра. Это уже ТОЛЬКО бизнес
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Andrew01
1605344636
Капец, мафия уже и до футбола добралась, чтобы получить аккредитацию надо отстегнуть и быть на поводке у больших боссов, скорее всего. В нашей стране футбола скоро не будет(((((((( В суде человек без адвокатской лицензии может защищать другого (не уголовные дела) а тут бл...ь аккредитация нужна, чтобы игрока предложить другому клубу....
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NewLife
1605346996
Скоро для похода в сортир надо будет получать аккредитацию или сканировать код, совсем окуели.
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ewangelinakotelnikowa
1605354017
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