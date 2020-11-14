Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации

Хавбеку «Спартака» Михаилу Игнатову грозит наказание за сотрудничество с неофициальным посредником.

Комитет по статусу игроков РФС обратился в комиссию по агентской деятельности с заявлением на футболиста за нарушение им регламента.

У спартаковца был договор с неаккредитованным посредником Дмитрием Теренковым. Если будет установлено, что это соглашение носило агентский характер, то полузащитника дисквалифицируют на срок до трех месяцев.