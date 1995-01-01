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    Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации

    Хавбеку «Спартака» Михаилу Игнатову грозит наказание за сотрудничество с неофициальным посредником.

    Комитет по статусу игроков РФС обратился в комиссию по агентской деятельности с заявлением на футболиста за нарушение им регламента.

    У спартаковца был договор с неаккредитованным посредником Дмитрием Теренковым. Если будет установлено, что это соглашение носило агентский характер, то полузащитника дисквалифицируют на срок до трех месяцев.

    • Контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
    • За основную команду москвичей он пока провел только 14 матчей, забив в них один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +109

      Лфшт 16 минут назад

      Футбол мертв как игра. Это уже ТОЛЬКО бизнес

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