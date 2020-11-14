Полузащитника «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на три месяца за договор с агентом без аккредитации

Хавбеку «Спартака» Михаилу Игнатову грозит наказание за сотрудничество с неофициальным посредником.
Комитет по статусу игроков РФС обратился в комиссию по агентской деятельности с заявлением на футболиста за нарушение им регламента.
У спартаковца был договор с неаккредитованным посредником Дмитрием Теренковым. Если будет установлено, что это соглашение носило агентский характер, то полузащитника дисквалифицируют на срок до трех месяцев.
- Контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
- За основную команду москвичей он пока провел только 14 матчей, забив в них один гол.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова