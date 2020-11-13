Агент Дивеева: «В будущем Игорь станет основным защитником сборной России»

Олег Еремин, агент центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, оценил перспективы своего клиента в сборной России.

21-летний футболист дебютировал за национальную команду во вчерашнем товарищеском матче с Молдавией (0:0).

Игрок провел на поле все 90 минут.

«Игорь сыграл уверенно и спокойно, хотя внутренняя нервозность, конечно, была – все-таки первая игра за основную сборную. В целом это не отразилось на качестве игры.

В будущем он будет основным защитником сборной, в этом у меня вообще нет сомнений. Тренер пригласил его в сборную, доверил ему весь матч. Как минимум, он на него рассчитывает», – сказал агент.

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