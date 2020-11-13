Дивеев: «Давайте не будем недооценивать Молдавию. Все команды сильные»

Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат товарищеского матча с Молдавией (0:0).

«Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Надо было просто реализовывать и все. Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии, все команды сильные.

Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам.

Мандража как такового не было. Я сыграл уже много игр на взрослом уровне в чемпионате России. Разберем игру и будем готовиться к матчу с командой Турции», – сказал Дивеев после игры.