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    Дивеев: «Давайте не будем недооценивать Молдавию. Все команды сильные»

    Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат товарищеского матча с Молдавией (0:0).

    «Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Надо было просто реализовывать и все. Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии, все команды сильные.

    Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам.

    Мандража как такового не было. Я сыграл уже много игр на взрослом уровне в чемпионате России. Разберем игру и будем готовиться к матчу с командой Турции», – сказал Дивеев после игры.

    • Защитник ЦСКА дебютировал за сборную России.
    • Дивеев – первый игрок 1999 года рождения в истории российской сборной.

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    Источник: «ТАСС»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9048

      paracetamol 45 минут назад

      Все команды-аутсайдеры вровень нашей - сказал Дивеев.

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      Рейтинг: +15908

      slavutiq70 51 минуту назад

      Только вот средняя зарплата футболистов в Молдове 5420 долларов в год,а у вас парни средняя 877 000 долларов в год,,,,раз играете одинаково то и получать наверное надо как Молдаване???работу то одинаково делаете,,,,,

      4
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      Рейтинг: +926

      mig28 > slavutiq70 21 минуту назад

      Чётко подмечено!! Плачутся, что сильная команда играла с ними...да за такие результаты на месяц з/п лишать надо!

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      Рейтинг: +16191

      silver29 54 минуты назад

      Такой же глупый как и их тренер ((( зачем проводить такие матчи ? Хотите набраться опыта играйте с топ командами, а не гонять мячик при пустых трибунах непонятно с кем (((((

      1
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      Рейтинг: +1534

      altezzik 1 час назад

      Где ваш дух соперничества, где спортивная злость? Давайте, сразу тогда сдадимся.

      2
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      Рейтинг: +7050

      alp 1 час назад

      Я думал, дно уже пробито.... оказывается, ошибался.....

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      Рейтинг: +4997

      NewLife 1 час назад

      "Игра была под нашим контролем" - так только ты и чердак считаете. Вас штукатуры простили, не доведя до голов выходы один на один, соперник чуть посильнее прощать не будет.

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      Рейтинг: +67

      lipatov32 1 час назад

      На фоне нашего газмяса конечно все сильные!

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      Рейтинг: +9048

      paracetamol > lipatov32 43 минуты назад

      Конская падаль совсем тухлая. Зюбы не было, забивать некому!

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      Рейтинг: +2713

      Axe111 1 час назад

      Ой б****!!!! Просто вы слабые РЕАЛЬНО!!!!

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      Рейтинг: +3378

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Ну а что ему надо было сказать, работу он выполнил молдаване не забили, а то что Чалов не забивает то он к этому уже привык за полтора года

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      Рейтинг: +5001

      Lester84 2 часа назад

      Игорь, и ты туда же! Лучше бы уже просто молчал

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