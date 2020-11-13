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  • Дивеев: «Давайте не будем недооценивать Молдавию. Все команды сильные»

Дивеев: «Давайте не будем недооценивать Молдавию. Все команды сильные»

13 ноября 2020, 10:18
23

Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат товарищеского матча с Молдавией (0:0).

«Результатом мы, конечно, не довольны, не забили свои моменты. Надо было просто реализовывать и все. Давайте не будем недооценивать сборную Молдавии, все команды сильные.

Игра была под нашим контролем, должны были больше заходить в штрафную, создавать, бить по воротам.

Мандража как такового не было. Я сыграл уже много игр на взрослом уровне в чемпионате России. Разберем игру и будем готовиться к матчу с командой Турции», – сказал Дивеев после игры.

  • Защитник ЦСКА дебютировал за сборную России.
  • Дивеев – первый игрок 1999 года рождения в истории российской сборной.

Источник: «ТАСС»
Товарищеские матчи Россия Молдавия ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (23)
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Бенедиктус
1605252053
И Сан-Марино с Гибралтаром не будем недооценивать, очень сильные сборные.
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alp
1605255298
Я думал, дно уже пробито.... оказывается, ошибался.....
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altezzik
1605255858
Где ваш дух соперничества, где спортивная злость? Давайте, сразу тогда сдадимся.
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slavа0508
1605256526
Только вот средняя зарплата футболистов в Молдове 5420 долларов в год,а у вас парни средняя 877 000 долларов в год,,,,раз играете одинаково то и получать наверное надо как Молдаване???работу то одинаково делаете,,,,,
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paracetamol
1605256894
Все команды-аутсайдеры вровень нашей - сказал Дивеев.
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raritet
1605260641
Дивеев, или я сильно отстал от жизни в свете последних онанистических акций, но вчера по телевизору я видел такую картинку: работники шарико-подшипникого завода бились насмерть с колхозниками молдавского села " 40 лет без урожая". И только когда я услышал имя Дивеев, до меня дошло что это моя любимая команда, гордость нашего отечества Сборная России . Правда никаких сильных команд я не увидел. Если ты о матче Финляндия-Франция. То там ,да. Наши соседи надрали хвосты французским колхозникам : Гризману и компании. И титул имеется у колхозников....
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Снег
1605261759
В Уфе, видимо, всех так воспитывают: отыграл первый матч за сборную и уже вью, уже аналитик? Видели мы вчера две сильные команды на поле(((( , аж дух от игры захватывало... Ты сначала играть научить полезно, а потом вью раздавай.
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Play
1605268526
Блин, у Молдовы 15 поражений в последних 20 матчах, давайте не будем переоценивать Россию, это не Молдова сильная, это Россия слабая.
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Plyash
1605271308
Дивеев,а что ты в сборной делаешь,переоценённый полудурок? Посмотреть бы на тебя с Бельгией или Уругваем...
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Cules2013
1605271371
Кто сильный? Где? Молдаване на 175 месте в рейтинге ФИФА. Одна из слабейших команд не только в Европе, но и мире! Они даже Андорре умудрились проиграть, и по итогам Лиги наций попадают в дивизион Д, где будут рубиться с Лихтенштейном и Сан-Марино с Андоррой.
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