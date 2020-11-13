The Athletic: «Ливерпуль» зимой купит центрального защитника, в шорт-листе – Упамекано и еще три игрока

«Ливерпуль» планирует во время зимнего трансферного окна усилить оборону.

В связи с серьезными травмами Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка команда может остаться до конца сезона с одним номинальным центральным защитником – Жоэлем Матипом.

По информации The Athletic, на сегодняшний день в шорт-лист мерсисайдского клуба входят четыре футболиста – это Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Бен Уайт («Брайтон»), Озан Кабак («Шальке») и Бремер («Торино»).

Приоритетной «Ливерпуль» считает кандидатуру француза, за которого придется заплатить 40 миллионов фунтов.