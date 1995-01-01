Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    The Athletic: «Ливерпуль» зимой купит центрального защитника, в шорт-листе – Упамекано и еще три игрока

    «Ливерпуль» планирует во время зимнего трансферного окна усилить оборону.

    В связи с серьезными травмами Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка команда может остаться до конца сезона с одним номинальным центральным защитником – Жоэлем Матипом.

    По информации The Athletic, на сегодняшний день в шорт-лист мерсисайдского клуба входят четыре футболиста – это Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Бен Уайт («Брайтон»), Озан Кабак («Шальке») и Бремер («Торино»).

    Приоритетной «Ливерпуль» считает кандидатуру француза, за которого придется заплатить 40 миллионов фунтов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5842

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Как Гомес играет , то его Клопп уже сам должен был завалить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11416

      KLIM777 59 минут назад

      ага 40 млн. Там минимум 80 придется отвалить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4120

      Давид59 1 час назад

      Или вернуть Ловрена

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80465
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru