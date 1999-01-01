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    Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился воспоминаниями о матче 23-го тура прошлого сезона РПЛ с «Ростовом» (10:1). Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

    – Давайте не будем вспоминать, все уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодежь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети.

    А нас представили какими-то идиотами, вывернув все наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет «Ростов», не представляли, на кого настраиваться.

    — Перепахала вас та ситуация?

    — Разумеется. Затронула так, что пришлось четыре тура команду в себя приводить.

    — Нашелся хоть один человек, сказавший в перерыве того матча: «Ребят, может, остановимся?»

    — Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завел, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит». Никто не собирался громить детей с двухзначным счетом. И все равно летело по девяткам.

    Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? «Никита, не проявляй себя, валяй дурака?» Великолепный педагогический ход.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16191

      silver29 4 минуты назад

      ФК Сочи сборище лжецов во главе с Федотовым ((( По спортивному принципу против того состава Ростова следовало выставлять равный молодежный состав, а не глумиться сейчас, вот мол мы в полноги десятку отгрузили ((((

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      Рейтинг: +262

      Джавел. 17 минут назад

      Полная чушь.

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      Рейтинг: +1875

      Andrering87 30 минут назад

      да да, что еще говорили?? хватит нести ахинею....!!

      0
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      Рейтинг: +4997

      NewLife 39 минут назад

      Вам не смыть позор от этой игры, сколько ни придумывай отмазок.

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