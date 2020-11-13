Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился воспоминаниями о матче 23-го тура прошлого сезона РПЛ с «Ростовом» (10:1). Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

– Давайте не будем вспоминать, все уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодежь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети.

А нас представили какими-то идиотами, вывернув все наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет «Ростов», не представляли, на кого настраиваться.

— Перепахала вас та ситуация?

— Разумеется. Затронула так, что пришлось четыре тура команду в себя приводить.

— Нашелся хоть один человек, сказавший в перерыве того матча: «Ребят, может, остановимся?»

— Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завел, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит». Никто не собирался громить детей с двухзначным счетом. И все равно летело по девяткам.

Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? «Никита, не проявляй себя, валяй дурака?» Великолепный педагогический ход.

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»