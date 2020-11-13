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  • Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

13 ноября 2020, 11:43
22

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился воспоминаниями о матче 23-го тура прошлого сезона РПЛ с «Ростовом» (10:1). Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

– Давайте не будем вспоминать, все уже сказано. Да и жизнь подкидывает пищу для ума. Вот поехала на Кубок Карьяла российская молодежь. И победила, хотя футбольным единоборствам далеко до хоккейных, там припечатывают будь здоров. Ничего, выжили дети.

А нас представили какими-то идиотами, вывернув все наизнанку. Хотя мы до последнего не знали, в каком составе приедет «Ростов», не представляли, на кого настраиваться.

— Перепахала вас та ситуация?

— Разумеется. Затронула так, что пришлось четыре тура команду в себя приводить.

— Нашелся хоть один человек, сказавший в перерыве того матча: «Ребят, может, остановимся?»

— Никто и не разгонялся, играли вполнакала. Первый ростовский гол немного нас завел, а потом особых усилий не потребовалось. Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит». Никто не собирался громить детей с двухзначным счетом. И все равно летело по девяткам.

Но была и другая тема. У нас выходили ровесники ростовчан, 20-летний Колдунов, к примеру. Для него это вызов, шанс. Что мне следовало сказать парню, у которого впереди вся футбольная жизнь? «Никита, не проявляй себя, валяй дурака?» Великолепный педагогический ход.

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Федотов Владимир
Комментарии (22)
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NewLife
1605257242
Вам не смыть позор от этой игры, сколько ни придумывай отмазок.
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Andrering87
1605257803
да да, что еще говорили?? хватит нести ахинею....!!
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Джавел.
1605258579
Полная чушь.
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derrik2000
1605259954
Я, вот, не понял: а почему Федотов оправдывается??? В данном случае все претензии нужно предъявлять руководству ФК Ростов, который выставил на матч со взрослыми дядьками из Сочи свой молодёжный состав. Не приехали бы - просто техническое поражение 3-0, а приехали и сыграли - получайте, что заслужили! И потом. А КАК пацанам мужать, как не после той головомойки, которую устроили им футболисты из ФК "Сочи"? Вот, кто из этих юнцов оказался МУЖЧИНОЙ и разгром воспринял как стимул к совершенствованию, у того дела ( не обязательно в футболе, а просто в других сферах жизни) пойдут по нарастающей, и всё у них сложится хорошо, а кто стал сопли на кулак наматывать и к мамке проситься, тот пусть себе и дальше рассказывает о том, что, дескать, их большие дядьки обидели.
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Павелий
1605260400
Раньше он совсем по-другому говорил.
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Axe111
1605268551
Фу!!!!!
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Томик
1605274976
Да ладно, не очиститься от этих экскрементов так просто. Воняет от тебя, Федотов. И без ТОЙ ситуации.
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латунный сепаратист
1605288022
тогда был регламент не приехал на матч два раза снимают с чемпионата всё поменяли потом .вот и пришлось выставлять мальчишек .а фк мрази выставил долбоящеров.когда они спонтом заболели короной им нечиго не было нужно поехали раньше в отпуск.а когда обосрались перенесли им матч.мерзкий клуб их ждёт карма
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deinego77@yandex.ru
1605390035
Отмазки!
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Hektor 84
1606131145
А что же сами молодежку не выставили с Оренбургом? Таких полупокеров и чмошников как Федотов не уважал и никогда не буду уважать. Мразь вонючая, еще и морда гнилая. Сразу видно человек гнилой.
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