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  • Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»

Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»

25 июня 2020, 12:12
12

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что игроки его команды не стремились забить как можно больше голов в ворота молодежного состава «Ростова».

«Нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?». Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.

Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу (это функциональные возможности) – просто игру можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, и мы видим, насколько он полезен для этих мальчишек оказался», – сказал Федотов.

  • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
  • Донскую команду представляли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Основной состав оказался на карантине из-за выявления шести случаев заражения коронавирусом.
  • Южане отказались переносить матч на июль.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Федотов Владимир
Комментарии (12)
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Axe111
1593079431
В очередной раз подтвердил свою мерзость!!!! Позорище убогое
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Hektor 84
1593079493
Зато годам радовались как будто Челси или Атлетико назабивали.
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Kurt Angel
1593081311
Федотова задело сильно возмущение. А должно быть пофиг так-то
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Sergh4
1593081329
Бесстыжая морда, молчал бы уже!
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NewLife
1593104132
Уже после того, как все сказано и написано, этот деятель набрался наглости так врать и считать всех за идиотов. Три очка вам были нужны как воздух, и ради них вы готовы были пойти на подлость.
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латунный
1593108642
сказочный долбоящер
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portero
1593110617
иногда лучше молчать....
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eleng
1593152540
"В две не могли, до сих пор дизентерия мучает, хотели попросить перенос, но... короче было стыдно признаться, держались на волевых, не критикуйте нас пожалуйста"
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zigbert
1593176043
Да что теперь оправдываться. Сам счет говорит об обратном.
Ответить
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