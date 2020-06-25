Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что игроки его команды не стремились забить как можно больше голов в ворота молодежного состава «Ростова».

    «Нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?». Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.

    Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу (это функциональные возможности) – просто игру можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, и мы видим, насколько он полезен для этих мальчишек оказался», – сказал Федотов.

    • «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
    • Донскую команду представляли воспитанники академии в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Основной состав оказался на карантине из-за выявления шести случаев заражения коронавирусом.
    • Южане отказались переносить матч на июль.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1548

      Genz 23 минуты назад

      Сочи хотели сделать изгоями. Про то,что послезавтра дети Ростова будут играть с арсеналом все молчат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1742

      sobaka120982 > Genz 6 минут назад

      Живу в Сочи и мне честно плевать на тех кто раздувал и под ********... знаю одно нашим ребятам нужна была игра так как вторая игра не за горами а тонус надо поднимать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77347
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru