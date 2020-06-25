Федотов – о разгроме «Ростова» со счетом 10:1: «Мы и так вполноги сыграли»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что игроки его команды не стремились забить как можно больше голов в ворота молодежного состава «Ростова».

«Нас никто не спрашивает: «А какие у вас проблемы?». Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Наш дубль собрался 18 июня. Мы не могли задействовать оттуда никаких ребят, кроме тех, кто с нами занимается. Они впоследствии и вышли на поле.

Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу (это функциональные возможности) – просто игру можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, и мы видим, насколько он полезен для этих мальчишек оказался», – сказал Федотов.