Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Над напыщенным ханжой Дзюбой сложно не смеяться»

12 ноября 2020, 18:29
18

Блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я хочу вам кое-что пояснить. Я сам старый онанист. А как еще. Чем дальше, тем больше сама жизнь сузит мою активность в сторону этого амплуа. Это неизбежно. В онанизме нет ничего дурного. Это вообще не предмет разговора. Правда в том, и на чем я воспитан, папой, кстати, и мамой, что смеяться, правда же, не грешно над тем, что кажется смешно. Оказаться смешным не стыдно. Но не стыдно, а сперва глупо щеки надувать и пытаться то извиниться за то, что извинений не требует, а то перед освистывающей трибуной встать в торжествующую локтевую позу...

Кстати, поза могла быть как минимум более изобретательной. Есть и книги по теме. Когда тебя подставили с дрочевым видосом, щеки надувать... Тебе их наполнят, не провоцируй, тебе может не понравиться. Глотать или выплюнуть – так себе альтернатива. Смеяться над смешным – простое и естественное, кстати, никак не святое право. Улыбаются собаки. Мурлыкают кошки. Смеются обезьяны. Речь не об уподоблении им – речь о том, что смех старше и чище всего, что возникло позже и что потом стало нормами, святынями, скрепами. Святое – это куда позднее. В этом смысле смех и онанизм идут рука об руку. Хотя одному из них вполне хватит одной руки, а другому руки вообще не требуются.

В фильме «Догма», который улыбнулся над чувствами верующих, не успев их оскорбить, посланец и голос господа, ангел Мегатрон в исполнении светлой памяти Алана Рикмана, объясняя бесполость ангелов, говорит: мы придумали секс, потому что нет ничего смешнее ваших лиц, люди, когда вы трахаетесь. В целомудренном, чистейшем фильме «Амели» есть подборка милых оргазмов. Это вызывает у каждого половозрелого детскую улыбку. А у неполовозрелого – мечтательную. У кого-то и несбыточную.

А в фильме «Место встречи и так далее», и это ближе к рассматриваемому кейсу Дзюбы, есть очень доходчивый диалог Жеглова с Шараповым (простите, но это и вправду кино-гештальт, очень доходчивый образ). Диалог о случайном компромате, который нет-нет, а поставит под угрозу твой... Например, жизненный уклад. Это я избегаю двусмысленного в данном случае слова «устой». «Запомни, Шарапов: наказания без вины не бывает. Ему [Груздеву] надо было вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало».

Никто не застрахован. Ну, никто, кто снимает себя вот так. А дальше посмейся и признай себя смешным, ну, или это сделают другие. Смеяться можно. Не отнимете. Ну, а над напыщенным ханжой Дзюбой не смеяться вообще сложно. Ему для этого и дрочить не обязательно. Вот я и смеюсь. Это древнее морали. Как и онанизм, собственно», – написал Уткин.

  • 7 ноября было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
  • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Завулон new new
1605195212
Джабба снова подал голос.
Ответить
dinar7777dinar
1605195343
вася снова прав ! это никчемное бревно дрочуба слишком в себя поверил. лч показывает его настоящий уровень !
Ответить
baden69
1605196155
А может хватит уже??? В конце концов к Дзюбе можно относиться как угодно, но в данной ситуации могут пострадать его близкие, жена, дети. Они то тут причем? Поговорили, посмеялись, потравили, но всему есть мера....
Ответить
Алехсбургер.
1605196784
Витиевато и заумно,но не отнять тут вот чего. Доходчиво.
Ответить
Plyash
1605199312
Представляю себе,как бы юродствовал Дзюбло со своим тупым юмором над подобной ситуацией с кем-либо другим.Вася прав,поделом дураку.
Ответить
MDAR
1605202419
Василий как обычно, все и не о чем. Всю суть только в концовке понял. Достойные клоуны друг друга.
Ответить
Красногорск_Фан
1605203111
Василий знает толк в обсуждаемой теме ))
Ответить
roman230582
1605207592
Это, какой-то словарный онанизм от Васи
Ответить
portero
1605244138
Васю тема задела, поэтому очень даже без язвительности, мог и гораздо сильнее на вентилятор подбросить говнеца.....
Ответить
gari69
1605259873
Тот случай,когда член Дзюбы стал популярнее самого Дзюбы...
Ответить
Главные новости
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
2
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
7
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Все новости
Все новости
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
3
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
6
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
4
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
11
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+