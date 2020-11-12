Уткин: «Над напыщенным ханжой Дзюбой сложно не смеяться»

Блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я хочу вам кое-что пояснить. Я сам старый онанист. А как еще. Чем дальше, тем больше сама жизнь сузит мою активность в сторону этого амплуа. Это неизбежно. В онанизме нет ничего дурного. Это вообще не предмет разговора. Правда в том, и на чем я воспитан, папой, кстати, и мамой, что смеяться, правда же, не грешно над тем, что кажется смешно. Оказаться смешным не стыдно. Но не стыдно, а сперва глупо щеки надувать и пытаться то извиниться за то, что извинений не требует, а то перед освистывающей трибуной встать в торжествующую локтевую позу...

Кстати, поза могла быть как минимум более изобретательной. Есть и книги по теме. Когда тебя подставили с дрочевым видосом, щеки надувать... Тебе их наполнят, не провоцируй, тебе может не понравиться. Глотать или выплюнуть – так себе альтернатива. Смеяться над смешным – простое и естественное, кстати, никак не святое право. Улыбаются собаки. Мурлыкают кошки. Смеются обезьяны. Речь не об уподоблении им – речь о том, что смех старше и чище всего, что возникло позже и что потом стало нормами, святынями, скрепами. Святое – это куда позднее. В этом смысле смех и онанизм идут рука об руку. Хотя одному из них вполне хватит одной руки, а другому руки вообще не требуются.

В фильме «Догма», который улыбнулся над чувствами верующих, не успев их оскорбить, посланец и голос господа, ангел Мегатрон в исполнении светлой памяти Алана Рикмана, объясняя бесполость ангелов, говорит: мы придумали секс, потому что нет ничего смешнее ваших лиц, люди, когда вы трахаетесь. В целомудренном, чистейшем фильме «Амели» есть подборка милых оргазмов. Это вызывает у каждого половозрелого детскую улыбку. А у неполовозрелого – мечтательную. У кого-то и несбыточную.

А в фильме «Место встречи и так далее», и это ближе к рассматриваемому кейсу Дзюбы, есть очень доходчивый диалог Жеглова с Шараповым (простите, но это и вправду кино-гештальт, очень доходчивый образ). Диалог о случайном компромате, который нет-нет, а поставит под угрозу твой... Например, жизненный уклад. Это я избегаю двусмысленного в данном случае слова «устой». «Запомни, Шарапов: наказания без вины не бывает. Ему [Груздеву] надо было вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало».

Никто не застрахован. Ну, никто, кто снимает себя вот так. А дальше посмейся и признай себя смешным, ну, или это сделают другие. Смеяться можно. Не отнимете. Ну, а над напыщенным ханжой Дзюбой не смеяться вообще сложно. Ему для этого и дрочить не обязательно. Вот я и смеюсь. Это древнее морали. Как и онанизм, собственно», – написал Уткин.