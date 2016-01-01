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    Широков: «На федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно»

    Бывший футболист«Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с форвардом Артемом Дзюбой.

    — Вы когда-нибудь делали так, как Дзюба?

    — Так, как он? Нет.

    — Что вы имеете в виду под «так, как он»?

    — На камеру — нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чем проблема.

    — Почему все перевозбудились.

    — Да. Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял.

    — То есть придерживаетесь той точки зрения, что взломали.

    — Нет. Не взломали. Это, говорят, старое видео. Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело.

    — Санкции, которые были приняты — отозван вызов в сборную, отобрана капитанская повязка в клубе, логичны?

    — Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

    — Об этом говорят уже неделю.

    — Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.

    — «Зенит» отобрал капитанскую повязку. Нет ощущения, что в итоге клуб это не потерпит?

    — Болельщики, наверное, не потерпят. Но они уже выразили свое несогласие, – сказал Широков.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +955

      Олег1204 11 минут назад

      Тут шариков прав, это уже звиздец, обсуждать как дзюба свой удав давит

      0
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      Рейтинг: +438

      plehanov6 26 минут назад

      Нашли у кого спросить, у будущего " ширинки"...

      0
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      Рейтинг: +18814

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      "Это даже не дно", это даже не днище!

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