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  • Широков: «На федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно»

Широков: «На федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно»

12 ноября 2020, 14:48
11

Бывший футболист«Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с форвардом Артемом Дзюбой.

— Вы когда-нибудь делали так, как Дзюба?

— Так, как он? Нет.

— Что вы имеете в виду под «так, как он»?

— На камеру — нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чем проблема.

— Почему все перевозбудились.

— Да. Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял.

— То есть придерживаетесь той точки зрения, что взломали.

— Нет. Не взломали. Это, говорят, старое видео. Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело.

— Санкции, которые были приняты — отозван вызов в сборную, отобрана капитанская повязка в клубе, логичны?

— Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

— Об этом говорят уже неделю.

— Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.

— «Зенит» отобрал капитанскую повязку. Нет ощущения, что в итоге клуб это не потерпит?

— Болельщики, наверное, не потерпят. Но они уже выразили свое несогласие, – сказал Широков.

  • 7 октября было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Футболиста исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1605182200
"Это даже не дно", это даже не днище!
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plehanov6
1605184062
Нашли у кого спросить, у будущего " ширинки"...
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Олег1204
1605184921
Тут шариков прав, это уже звиздец, обсуждать как дзюба свой удав давит
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алдан2014
1605185979
Не думал,что когда то соглашусь с ширинкиным
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САДЫЧОК
1605186815
Спрашивают у дна , про днище !
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nik55
1605190239
2 сапога пара
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BRO_football
1605191794
Неудивительно. Российское телевидение всегда находилось на дне и даже ниже. Удивительно, что Дзюбу поддержал канал Россия 1, а не НТВ, который Газпрому принадлежит
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Красногорск_Фан
1605202253
Человек который находится под уголовным преследованием находит время осуждать других за пусть аморальные, но менее значимые проступки. Как то фу. Пора бы уже обсуждать футбол а не удава Дзюбы
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кран
1605203541
Днищечко...)
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Plyash
1605205885
Шир проявился,значит,не изолировали ещё драчуна(от слова драка). Дзюба то дрочун(от слова дрочка).
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