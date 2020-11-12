Широков: «На федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно»

Бывший футболист«Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с форвардом Артемом Дзюбой.

— Вы когда-нибудь делали так, как Дзюба?

— Так, как он? Нет.

— Что вы имеете в виду под «так, как он»?

— На камеру — нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чем проблема.

— Почему все перевозбудились.

— Да. Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял.

— То есть придерживаетесь той точки зрения, что взломали.

— Нет. Не взломали. Это, говорят, старое видео. Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело.

— Санкции, которые были приняты — отозван вызов в сборную, отобрана капитанская повязка в клубе, логичны?

— Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.

— Об этом говорят уже неделю.

— Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно.

— «Зенит» отобрал капитанскую повязку. Нет ощущения, что в итоге клуб это не потерпит?

— Болельщики, наверное, не потерпят. Но они уже выразили свое несогласие, – сказал Широков.