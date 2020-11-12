Месси готов сыграть с Парагваем, несмотря на дискомфорт в области голеностопа

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о готовности капитана национальной команды Лионеля Месси принять участие в матче отбора ЧМ-2022 против Парагвая.

«Лео тренировался с нами в обычном режиме. Он испытывал дискомфорт в области голеностопа, но это не помешает ему сыграть. Для нас он здоров и доступен», – сказал Скалони.