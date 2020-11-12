Месси готов сыграть с Парагваем, несмотря на дискомфорт в области голеностопа

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о готовности капитана национальной команды Лионеля Месси принять участие в матче отбора ЧМ-2022 против Парагвая.
«Лео тренировался с нами в обычном режиме. Он испытывал дискомфорт в области голеностопа, но это не помешает ему сыграть. Для нас он здоров и доступен», – сказал Скалони.
- Игра состоится 13 ноября в 03:00 по московскому времени.
- Аргентинская сборная стартовала в квалификации с двух побед, парагвайская – с победы и ничьей.
Источник: Goal.com