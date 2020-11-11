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Соболев: «Дзюба проиграл мне миллион отжиманий»

11 ноября 2020, 22:59
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью Sport24 рассказал, что играет в FIFA с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Спартаковец оказывается сильнее.

— Но вы в FIFA же играете. Что за тема с 580 000 отжиманий?

— Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA ж нет «Зенита».

— Дзюба такой слабый?

— Примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: «Я тебя обыграю». А я отвечал: «Шансов — нет». Так же было и с Дзюбой.

  • Ранее сообщалось, что у игроков конфликт.
  • Соболев сейчас вызван в сборную России, Дзюба – нет.
  • «Зенит» идет в РПЛ вторым, «Спартак» – третьим.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Соболев Александр
Комментарии (13)
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NewLife
1605129510
Ты давай побереги его руки, они ему не для отжиманий нужны.
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ab15488
1605145500
Так он не дрочил, он руки качал!!))
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Урия Гип 2
1605151024
Пропал Соболев.
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slavа0508
1605156728
Детский сад,,читаешь высказывание многих наших футболистов (конечно не всех) и не поймёшь взрослый человек это написал или школьник,,,
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Дядя Серёжа
1605159204
У него руки сильные, отожмётся.
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Hektor 84
1605170611
В фифе даже нет синита, а Миллер трепаться о самом популярном клубе))) А что шлюба сборную России не выбрал? Соболь ты бы по меньше общался с этим дрочуном! Друг из него так себе, Кокоша не соврет. Та и до добра не доведет.
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rash1959
1605171396
точнее будет так: Дзюба проиграл мне миллион ... дрочек.
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yurdin
1605180887
Да не ссы,Соболев, отожмётся игрочишка. Уже вся страна видела,как он готовится вернуть тебе долг;-)
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yarik1_78
1605198503
Пришлёт тебе пару видео и будете в расчёте.
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