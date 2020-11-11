Соболев: «Дзюба проиграл мне миллион отжиманий»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью Sport24 рассказал, что играет в FIFA с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Спартаковец оказывается сильнее.

— Но вы в FIFA же играете. Что за тема с 580 000 отжиманий?

— Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA ж нет «Зенита».

— Дзюба такой слабый?

— Примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: «Я тебя обыграю». А я отвечал: «Шансов — нет». Так же было и с Дзюбой.