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    Соболев: «Дзюба проиграл мне миллион отжиманий»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью Sport24 рассказал, что играет в FIFA с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Спартаковец оказывается сильнее.

    — Но вы в FIFA же играете. Что за тема с 580 000 отжиманий?

    — Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA ж нет «Зенита».

    — Дзюба такой слабый?

    — Примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: «Я тебя обыграю». А я отвечал: «Шансов — нет». Так же было и с Дзюбой.

    • Ранее сообщалось, что у игроков конфликт.
    • Соболев сейчас вызван в сборную России, Дзюба – нет.
    • «Зенит» идет в РПЛ вторым, «Спартак» – третьим.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2020 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9045

      Persona_non_Grata 52 минуты назад

      " В FIFA ж нет «Зенита " - он и здесь то временно , вот власть изменится и прости прощай . ))))

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