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    Кварацхелия заразился коронавирусом. Он изолирован от сборной Грузии

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом, сообщает Федерация футбола Грузии.

    Также коронавирус был выявлен у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Оба футболиста изолированы от партнеров по сборной и находятся под наблюдением врачей.

    • Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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    Источник: Федерация футбола Грузии

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