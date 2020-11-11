Кварацхелия заразился коронавирусом. Он изолирован от сборной Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом, сообщает Федерация футбола Грузии.

Также коронавирус был выявлен у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Оба футболиста изолированы от партнеров по сборной и находятся под наблюдением врачей.

Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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