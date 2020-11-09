Сафонов – лучший игрок «Краснодара» в октябре

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом команды в октябре по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
Голосование проходило на официальном сайте «Краснодара». За Матвея Сафонова отдали голоса 36,82% проголосовавших, левый полузащитник Кристиан Рамирес набрал 29,35%, а правый защитник Игорь Смольников – 4,98%.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара». За главную команду он играет с 2019 года.
- Сафонов провел 73 матча. 20 из них – на ноль.
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Дзюба, Соболев и Сафонов – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
Источник: официальный сайт «Краснодара»