Дзюба, Соболев и Сафонов – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

А вы видели что вытворял Письяков , в матче с ЦСКА.
Сафонов отдыхает.
Портал WhoScored составил символическую сборную 14-го тура РПЛ.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Роман Евгеньев («Динамо), Зоран Нижич («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Никола Влашич (ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»);
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»).
Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он сравнялся с Нобоа