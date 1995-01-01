Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Дзюба, Соболев и Сафонов – в символической сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную 14-го тура РПЛ.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Роман Евгеньев («Динамо), Зоран Нижич («Ахмат»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Никола Влашич (ЦСКА), Даниил Лесовой («Динамо»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»).

    Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он сравнялся с Нобоа

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5781

      Alekxei Z. 49 минут назад

      А вы видели что вытворял Письяков , в матче с ЦСКА.
      Сафонов отдыхает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15944

      silver29 1 час назад

      За какие заслуги тут этот задрот №22 ? Оставим тут без внимания его шалости, а что игроки Динамо или ЦСКА по-игре менее достойны чем он ? Как надоело когда этого упыря сейчас упоминают к месту и не очень ((( оборона Краснодара никакая, а вот Динамо закатило вратарю сборной пять апельсинов.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      francesq > silver29 47 минут назад

      гильерме удалили после двух пропущенных

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80389
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru