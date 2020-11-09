Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он сравнялся с Нобоа

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ после гола в ворота «Краснодара» (3:1).

Нападающий клуба из Санкт-Петербурга делит первое место в списке снайперов с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа. У обоих футболистов по семь голов.

В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.

Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»