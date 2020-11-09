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    Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он сравнялся с Нобоа

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ после гола в ворота «Краснодара» (3:1).

    Нападающий клуба из Санкт-Петербурга делит первое место в списке снайперов с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа. У обоих футболистов по семь голов.

    • В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
    • Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.

    Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3947

      ЮНик 1 час назад

      Дзюба просто герой современной России! Пора уже снимать про него стосерийный блокбастер "Богатые тоже дрочат". С Петровым в главной роли. А если честно, то он уже ЗАДОЛБАЛ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5781

      Alekxei Z. > ЮНик 47 минут назад

      Точнее все проплаченные СМИ...

      1
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      Рейтинг: +2042

      AZ 1 час назад

      Отвечает всем хейтерам))

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