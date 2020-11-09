Дзюба – лучший бомбардир РПЛ. Он сравнялся с Нобоа

Дзюба просто герой современной России! Пора уже снимать про него стосерийный блокбастер "Богатые тоже дрочат". С Петровым в главной роли. А если честно, то он уже ЗАДОЛБАЛ!!!
Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ после гола в ворота «Краснодара» (3:1).
Нападающий клуба из Санкт-Петербурга делит первое место в списке снайперов с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа. У обоих футболистов по семь голов.
- В субботу появилось видео, на котором Дзюба мастурбирует.
- Несмотря на скандал, нападающий сыграл с «Краснодаром» в воскресенье и забил победный гол.
Гонка бомбардиров #ТинькоффРПЛ после 14-го тура pic.twitter.com/eUqWS0hMbc— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 9, 2020
Гендиректор «Зенита» – о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»