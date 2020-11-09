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  • Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

9 ноября 2020, 10:52
15

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперeд» – andiamo!

Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьeзный, чем весeлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», – сказал аргентинец.

  • В этом сезоне Понсе забил семь голов и сделал один ассист в 14 матчах.
  • «Спартак» по итогам 14 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1604908546
Ну и что вы на базе делаете. Такое впечатление - то же, что и зюба.
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NewLife
1604909364
Ждем от тебя много голов !
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JTherry
1604909846
Эсекиль, твоя работа - забивать голы, улыбаться будешь после игры... поэтому, "davai"!!!))
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derrik2000
1604911272
"как и другие сотрудники «Спартака»" Меня насторожил этот кусок предложения... А КАК "другие сотрудники" м-м-м-м-м...мотивируют, а? Хотелось бы поподробнее. )))))))
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ivany4
1604917395
Если есть желание и старание - будет и результат.
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knikos
1604938289
Просыпается он и ему уже хочется ... на базу . Ну-ну ... как же , там Педеско ...
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