Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперeд» – andiamo!

Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьeзный, чем весeлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», – сказал аргентинец.