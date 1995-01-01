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    Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.

    «Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперeд» – andiamo!

    Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьeзный, чем весeлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», – сказал аргентинец.

    • В этом сезоне Понсе забил семь голов и сделал один ассист в 14 матчах.
    • «Спартак» по итогам 14 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13098

      derrik2000 6 минут назад

      "как и другие сотрудники «Спартака»"

      Меня насторожил этот кусок предложения...
      А КАК "другие сотрудники" м-м-м-м-м...мотивируют, а?
      Хотелось бы поподробнее.
      )))))))

      0
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      Рейтинг: +8954

      JTherry 30 минут назад

      Эсекиль, твоя работа - забивать голы, улыбаться будешь после игры... поэтому, "davai"!!!))

      3
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      Рейтинг: +4795

      NewLife 38 минут назад

      Ждем от тебя много голов !

      2
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      Рейтинг: +1262

      аларм дубль2 > NewLife 28 минут назад

      ждем хорошей результативной игры и побед!

      3
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      Рейтинг: +1715

      Иван Петров 1986 52 минуты назад

      Ну и что вы на базе делаете. Такое впечатление - то же, что и зюба.

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