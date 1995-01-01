Понсе: «Тедеско умеет мотивировать. Просыпаюсь, и мне уже хочется на базу «Спартака»

"как и другие сотрудники «Спартака»"
Меня насторожил этот кусок предложения...
А КАК "другие сотрудники" м-м-м-м-м...мотивируют, а?
Хотелось бы поподробнее.
)))))))
Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.
«Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское «davai», а мне говорит итальянский вариант «вперeд» – andiamo!
Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьeзный, чем весeлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол», внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается», – сказал аргентинец.
- В этом сезоне Понсе забил семь голов и сделал один ассист в 14 матчах.
- «Спартак» по итогам 14 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.