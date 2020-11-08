Количество травмированных игроков «ПСЖ» выросло до 12

В матче 10-го тура Лиги 1 против «Ренна» (3:0) «ПСЖ» потерял из-за травм четыре футболистов. Речь идет о Мойзе Кене, Алессандро Флоренци, Тило Керере и Идриссе Гуйе.
Еще до матча у парижан были травмированы следующие футболисты: Неймар, Килиан Мбаппе, Пабло Сарабия, Мауро Икарди, Марко Верратти, Юлиан Дракслер, Преснел Кимпембе, Хуан Бернат. Итого количество игроков с травмами равно 12.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Впереди у команды две недели паузы – на матчи сборных.
- 20 ноября парижане сыграют в 11-м туре с «Монако».
Источник: Бомбардир.ру